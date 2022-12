Danny de Munk krijgt zijn zin: vermeend slachtoffer moet haar verhaal in het openbaar doen

De vrouw deed afgelopen juni aangifte tegen Danny vanwege verkrachting. De twee zouden 15 jaar geleden nauw samen hebben gewerkt bij de musical Ciske de Rat. De vrouw beweert dat zij in deze periode ongewild seksueel contact heeft gehad met Danny. Hij ontkent dit in alle toonaarden: hij geeft toe dat hij in het verleden is vreemdgegaan, maar volgens hem is er nooit sprake geweest van seks tussen hem en de vrouw en al helemaal niet van verkrachting.

Vroegtijdige beëindiging van rechtszaak

Zo’n twee weken geleden boekte Danny al een overwinning: zijn advocaten maakten toen namelijk bekend dat de verkrachtingszaak vroegtijdig is beëindigd. Vanwege onvoldoende bewijs is besloten dat Danny niet zal worden verhoord door de politie en ook niet door het OM. Desondanks wil Danny alsnog graag het vermeende slachtoffer in het openbaar verhoren en dit verzoek is nu dus ook door de rechtbank goedgekeurd.

Bron: RTL Boulevard