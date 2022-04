Danny Froger en zijn vriendin onthullen het geslacht van hun tweede kindje

Danny en Ann Dominique hebben samen al dochtertje Fallon. Krijgt de kleine Fallon een broertje of zusje?

Danny Froger en Ann Dominique doen de onthulling...

In een video op Instagram is te zien hoe Ann Dominique een grote ballon lek prikt, terwijl Danny de kleine Fallon op zijn arm houdt. Uit de ballon komt roze confetti. Dat betekent dat ze een meisje krijgen!

Felicitaties

Fallon krijgt dus een zusje. Het gezinnetje ontvangt vele felicitaties. Onder andere van BN’ers als Bas Smit, Monique Westenberg, Kaj Gorgels, Ellemieke Vermolen en natuurlijk Natasja Froger.

Aankondiging tweede kindje

Op 21 maart lieten Danny en zijn vriendin weten dat er nog een kindje aankomt. Dit deden ze met een schattige foto van dochtertje Fallon. Zij houdt een kaartje in haar hand met de tekst: “Hoera! Ik word grote zus.” Danny schreef: “We hebben fantastisch nieuws! Fallon wordt grote zus. We kunnen echt niet wachten.”

Danny Froger en Ann Dominique

Danny en Ann Dominique ontmoetten elkaar in 2017 in het uitgaansleven. In september 2019 kwam dochtertje Fallon ter wereld. Ann Dominique werkte voorheen als stewardess bij de KLM en komt uit Zwolle. Danny is de zoon van René Froger en Yolanda Punt.

Danny verwent zijn dochtertje Fallon ontzettend. Daar vertelt hij over in onderstaande video:

Bron: Instagram