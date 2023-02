Daphne Bunskoek is bewust kinderloos: ‘Ik ben niet bang dat ik alleen achterblijf’

In de nieuwe editie van LINDA. vertelt Daphne Bunskoek haar verhaal. Ze is open over haar keuze. “Altijd zorgen, de hele tijd corrigeren, elke dag naar school… en dan ook nog de angst of ze niet worden gepest, of ze wel gelukkig zijn. Je de rest van je leven druk maken over je kind: verschrikkelijk.”

Niet bang om alleen te blijven

Dat besluit staat voor haar vast en ze is dan ook niet bang om spijt te krijgen van haar keuze. “Ik heb een vriendengroep vol mensen die niet voor de traditionele vorm hebben gekozen: een bonte mix van homo’s, singles, bewust kinderloze of gescheiden mensen. En overigens ook vrienden met een heel fijn gezin. Daardoor ben ik in elk geval niet bang dat ik alleen achterblijf.”

De ex-partners van Daphne hadden zelf ook niet per se een kinderwens, maar bij haar huidige partner Wessel ligt dat anders. Hij heeft namelijk al een dochter van zes. De presentatrice vindt het een ‘enorm cadeau’ dat zij dankzij haar stiefdochter India ervaart hoe bij zonder het is om bij iemands opvoeding betrokken te zijn. Al verandert dat niks aan haar eigen wens.

Bron: RTL Boulevard