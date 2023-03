Daphne Bunskoek onthult al een tijdje stiekem verloofd te zijn

“Ik wil nog steeds heel graag trouwen”, zo vertelt ze. “Al vind ik het ook leuk om lang verloofd te zijn.”

Het lijkt Daphne leuk om in het huwelijksbootje te stappen, maar veel haast hebben zij en Wessel tot nu toe niet. Een specifieke datum lijkt dan ook nog niet geprikt te zijn. Voordat het zover is, wil Daphne eerst iets anders nog groots gaan vieren, namelijk haar 50ste verjaardag. “Ik ben sowieso van de verjaardagen. Ik ben ook gek op liedjes, sketches en stukjes. Alleen daarom al zou ik het leuk vinden om te trouwen.”

Hoewel ze samen geen kinderen hebben, heeft Wessel wel een dochter genaamd India uit zijn eerdere relatie met Irene van der Laar. Daphne geniet ontzettend van haar. “Het is natuurlijk wel een enorm cadeau dat ik dankzij India alsnog heb meegekregen hoe bijzonder het is om een klein meisje te zien opgroeien tot zo’n leuke jonge vrouw”, zo vertelde ze eerder nog in de Linda.

