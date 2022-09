Dave en Simone uit ‘B&B vol liefde’ delen een nieuwtje over hun ‘relatie’

Tijdens B&B vol liefde hoopte Dave de liefde te vinden bij Denise in Spanje, terwijl Simone het probeerde bij Martijn in Portugal. Beiden keerden zonder partner terug naar Nederland, maar tijdens de reünie liepen ze elkaar tegen het lijf.

Geruchten over Dave en Simone

Op alle foto’s van de reünie stonden Dave en Simone naast elkaar. Ook op Instagram werden ze regelmatig samen gespot. Al snel draaide de geruchtenmolen overuren. Fans van het realityprogramma hoopten dat er iets moois tussen de twee zou ontstaan. Dave gaat nu voor het eerst in op de geruchten over een mogelijke relatie met Simone.

Geen romantische klik

‘Omg, big news’, grapt hij. ‘Hoeveel keer ik heb gelezen dat wij goed bij elkaar zouden passen, haha echt supergrappig en lief.’ Maar al snel laat hij weten dat er niets speelt tussen hen. ‘Nee we hebben geen romantische relatie...’

Werkrelatie

Dat neemt niet weg dat ze een hele goede vriendschap hebben opgebouwd. Bovendien hebben ze sinds kort een ‘werkrelatie’, vertelt Dave. ‘We waren al lang met elkaar aan het praten en we klikten supergoed, Simone is echt de lieve vrouw die je ook op tv ziet. Zo puur en oprecht. Ook is ze natuurlijk veel bezig met fit zijn, gezondheid, goed voor zichzelf zorgen en gezond eten.’

Schop onder zijn kont

Sportschool-Dave zocht al een tijdje een sidekick, dus bundelden ze hun krachten. ‘Na een paar weken kan ik echt wel zeggen dat we een supergoed team zijn. Waar ik tekortschiet, schopt zij me even onder mijn kont’, schrijft hij bij een foto van het duo op Instagram. ‘Schrik dus niet als je een keer Simone aan de lijn krijgt.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Dave Spies | Coach | 🤭 B & B Vol Liefde (@sportschooldave) op 30 Sep 2022 om 2:55 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram