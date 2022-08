Tot nu toe leek het er sterk op dat Dave de grootste kans maakte om het hart van Denise te veroveren. Denise liet doorschemeren dat ze toch wel gevoelens voor hem begon te krijgen, maar pijnlijk genoeg gebeurde bij Dave juist het tegenovergestelde. Waar hij het eerder nog wel zag zitten met Denise, moest hij nu tot de conclusie komen dat er meer sprake was van vriendschap dan liefde.

Pittige confrontatie

Met lood in zijn schoenen besloot hij dit op te biechten aan Denise, die liet weten blij te zijn dat Dave dit eerlijk aan haar vertelde. “Dankjewel,” zei ze, “don’t worry. Ik ben blij dat je het zegt, ik vind het jammer.” Toch bleek al snel dat Denise er iets meer mee zat dan ze liet merken. Ze besloot Dave samen met haar moeder apart te nemen. Ze confronteerde hem met zijn gedrag, want volgens haar gaf hij al die tijd verkeerde signalen af. “Ik had liever geweten dat je twijfelde.”

Ongemakkelijk afscheid

Dave probeerde haar nog uit te leggen dat hij echt zijn best had gedaan om het zo netjes mogelijk te doen, maar daar wilde Denise niks van weten. Aan het einde zagen we dan ook dat de twee ongemakkelijk afscheid van elkaar namen en dat er bij Denise geen aardige woorden meer vanaf konden.

‘Mixed emotions’

Dave laat nu op Instagram weten dat hij het niet makkelijk vond om de aflevering terug te kijken. ‘Vol spanning en een knoop in mijn maag naar de laatste aflevering van mijn avontuur gekeken. Mixed emotions’, zo schrijft hij.

Bron: Instagram, RTL 4