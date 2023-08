De 11-koppige familie Jelies verwelkomt een nieuw gezinslid: ‘Het was een hele verrassing’

Aida, één van de dochters van Johan en Janneke Jelies, maakt het nieuws bekend via Instagram. Ze vertelt dat haar ouders en haar zus Jennie het katje onverwachts hebben geadopteerd. ‘Het was een hele verrassing voor ons’, deelt Aida.

Sprokkel

Vader Johan, moeder Janneke en dochter Jennie waren een appartement aan het bekijken dat ze wilden huren. De andere kids bleven thuis om op te ruimen en te zwemmen. Toen de ouders en Jennie terugkwamen, bleek dat ze een klein, zwart poesje hadden meegenomen. ‘We noemen haar Sprokkel, verzonnen door Jennie zelf.’

Een lokale vriendin ontdekte het poesje, maar kon er niet voor zorgen omdat ze te weinig tijd had. Dus besloot de familie Jelies de kitten te adopteren. ‘Natuurlijk konden wij geen nee zeggen’, voegde Aida toe. Op de foto’s is te zien hoe blij de kinderen zijn met hun nieuwste furry friend.

Een nieuw huisdier

In februari verloor het gezin na hun een noodlottig ongeval hun trouwe viervoeter Borre. Het beestje woonde al een tijdje niet meer bij het gezin, maar op een boerderij. Daar voelde de hond zich veel meer thuis. Uiteindelijk werd Borre dood aangetroffen in een mestput. De familie was kapot van het nieuws. Hoe fijn voor het gezin en de negen kinderen dat ze nu een nieuw huisdier hebben.

De Jelies en hun Spaanse avontuur

Het was altijd een droom van Johan en Janneke om naar Spanje te verhuizen. Hoewel het een uitdaging was voor de kinderen om zich aan te passen aan het Spaanse leven, was Janneke optimistisch. “Ze hebben hun broertjes en zusjes, denk ik dan, ze kunnen altijd terug naar elkaar”, zei ze in een interview met De Stentor. Inmiddels woont het gezin al bijna een maand met veel plezier in Pinoso.

Hun verhuisavontuur wordt vastgelegd voor een tv-serie, vergelijkbaar met Een huis vol. Ook de familie Kraan, die naar Luxemburg verhuisde, wordt gevolgd. Deze serie zal volgend jaar te zien zijn.

Bron: Instagram