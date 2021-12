De ‘All you need is love kerstspecial’ mag dit jaar niet in de studio worden opgenomen

De special mocht namelijk niet in de studio worden opgenomen, liet presentator Robert ten Brink weten toen hij maandagavond te gast was in de talkshow Beau.

Geen opnames in de studio

Er is dus voor het eerst in de geschiedenis van de special geen studio. “Omdat je niet volgepakt bij elkaar kan zitten en hysterisch kan reageren en verrast kan worden”, aldus Robert ten Brink. Gelukkig is voor alles een passende oplossing. “Dus we hebben besloten om het gewoon lekker allemaal buiten te doen.”

Reizen geannuleerd

Maar de coronamaatregelen hebben nog meer roet in het eten gegooid. Zo konden er verschillende reizen niet doorgaan. Er zou bijvoorbeeld een hereniging zijn in Zuid-Afrika, maar die moest worden geannuleerd. Sneu!

The Streamers

Gelukkig konden er wel herenigingen plaatsvinden in onder andere Australië, Lapland en Canada. Robert onthult ook nog iets anders leuks: The Streamers zullen een show geven in de special.

Familie

Daarnaast onthult hij dat het dit keer vooral een familiespecial wordt: “Meestal brengen we geliefden bij elkaar, maar nu ging het vooral om families. Veel kinderen die nog nooit gezien zijn door ouders, grootouders, zussen en broers. Sommigen hebben elkaar drie jaar niet gezien.”

