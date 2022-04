De Bachelor-blog #3: “Hoeveel kusjes kunnen we elkaar geven in één minuut?”

Spannend was eigenlijk alleen nog het ‘dumpmoment’ tijdens de allerlaatste rozenceremonie van dit seizoen. Al kijk ik ook best uit naar de terugblik van volgende week, afgaande op het voorstukje waar we aan het einde van deze aflevering lekker mee worden gemaakt – maar daarover later meer.

Onzekerheden

Maureen is als eerste aan de beurt voor een romantisch etmaal met de bachelor. Terwijl Merel zich thuis in de villa zit op te vreten over hun gezellige onderonsje, nestelen die andere twee zich op een boot met een glaasje champagne. Thomas is in zijn nopjes: “We kunnen lekker aan elkaar zitten, we kunnen zoenen en we kunnen heel goed praten.” Het complimentje dat hij Maureen geeft – “Je bent hartstikke knap” – maakt haar verlegen. Het opent de deuren voor een gesprek over haar onzekerheden (en die van hem). Voor haar gevoel stond ze vroeger bekend als ‘Maureen met die dikke tieten’. Een borstverkleining volgde. Daarna merkt ze dat Thomas steeds meer kusjes begint te geven – een terugkerend thema dit seizoen. Al heeft ze nu concurrentie van slechts één andere tong. Vooruitgang!

Romantiek ten top

“Het is alsof je weer zestien bent, en in love”, vindt Maureen. Een gevoel dat wordt versterkt als zij en Thomas gaan paramotorvliegen. “Als je bang bent en je overleeft dit samen, dan groei je naar elkaar toe”, is zijn achterliggende gedachte. Samen vliegen ze ‘als een vogel over de mangrove’, in het licht van de ondergaande Mexicaanse zon – hoe romantisch. Maureen is zicht- en hoorbaar onder de indruk. De date eindigt in een strandvilla, waar wordt gesproken over een trouwerij en de tweeling die het potentiële stel al dan niet gaat krijgen. Ook wordt het bed, omringd door twee brandende kaarsen, alvast even getest. Als dat geen n… Grapje. Ondertussen, in de andere villa, stipt Rick alle pijnpunten aan bij Merel, die duidelijk een slag om de arm houdt als hij wil weten hoe ze haar kansen inschat. SPANNEND. Maar eigenlijk niet.

600 kusjes

Coming up next: 24 zoetsappige uren met Merel. Ze vindt het geen raar idee dat Thomas gisteren nog met Maureen ‘is bezig geweest’, maar kijkt er vooral naar uit om weer tijd met hem door te brengen. Nadat het stel in een watertje is gesprongen, ontstaat een interessant vraagstuk: “Hoeveel kusjes kunnen we elkaar geven in één minuut?” vraagt Thomas zich af. “600”, denkt Merel. Daar wordt de komende uren dan ook hard aan gewerkt. Rick knoopt in de tussentijd weer een confronterend gesprek aan, dit keer met Maureen. Ze voelt zich zelfverzekerd en zou het ‘gek’ vinden als Thomas niet voor haar kiest. Ze hebben een klik, ze matchen. Nou, dat wordt een verrassende ontknoping straks.

Thomas en Merel vertrekken in een ouderwetse auto naar hun villa. Er komt wéér een trouwerij ter sprake. Tijdens het diner later die avond wordt ook wéér geproost op de liefde, terwijl op de achtergrond ‘Just the two of us’ klinkt. We bereiken een niveau van zoetsappigheid waar menig kijker week van wordt. Na een gezamenlijk ontbijt de volgende ochtend – Thomas schuift nog even heel galant haar stoel aan – nemen ze afscheid.

Nattigheid

Het is zover: middenin een soort jungle-achtige setting gaat Thomas de knoop doorhakken die de ene dame heel blij gaat maken en de andere heel verdrietig. Maureen trapt af met een verhaal dat doet denken aan een trouwgelofte. Het moet voor Thomas nog een behoorlijke kluif zijn geweest om een speech te schrijven die het voor de kijker tot op het laatste moment spannend houdt. Mij weet-ie er niet mee voor de gek te houden. Maureen helaas wel: die giechelt tijdens het eerste, ogenschijnlijk van verliefdheid druipende gedeelte nog als een tienermeisje. Pas als de ‘maar’ komt, voelt ze nattigheid. Ze probeert haar verbazing uit alle macht te onderdrukken als Thomas haar laat weten dat zijn hart bij iemand anders ligt (en slaagt daar redelijk in).

Ongemakkelijk staartje

Merel oogt verbazingwekkend kalm voordat ze het tergend lange pad naar Thomas bewandelt. Ze houdt een mooi liefdesbetoog – Thomas idem dito. Toch is ze enigszins verrast als ze de laatste roos van hem in ontvangst mag nemen. “Nee!” roept ze in eerste instantie. Er volgt een zwijmel-compilatie van wat ze de afgelopen weken hebben meegemaakt, Thomas geeft haar een ketting met een wereldbol (“Ik hoop dat we samen nog veel van de wereld gaan zien”), er wordt nog wat getongd en dan breekt het einde van De bachelor aan. Maar niet voordat we een voorproefje krijgen van een gekrenkte Maureen. Hoewel ze eerst nog liet weten dat het oké was als het avontuur na de 24-uursdate voor haar zou eindigen, straalt ze tijdens de terugblik iets anders uit. Dat Thomas haar zijn droomvrouw noemde, maar daar uiteindelijk nog eentje van bleek te hebben, zint haar toch niet helemaal. Ik ben alvast heel benieuwd naar zijn reactie daarop. Het belooft een ongemakkelijk staartje te krijgen. Zin in.