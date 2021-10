‘De dansmarathon’ onder vuur wegens ‘onmenselijke omstandigheden’ deelnemers

In de laatste uren van de strijd viel namelijk de ene na de andere kandidaat af wegens blessures en onwel worden. Er werden zelfs deelnemers op brancards afgevoerd. Ook leken sommige kandidaten wel zombies op de dansvloer. Kijkers keken hier vol verbazing naar.

Wie durft het aan om tegen programmamakers en presentatrice een rechtszaak mishandeling, opruiing, oid te starten? Totaal grensoverschrijdend. Een samenleving waarin niemand meer 'stop hou op' durft te zeggen. #DansMarathon pic.twitter.com/ggHmZLoq8e — Danielle Braun dr. (@daniellebraunOL) 17 oktober 2021

#SquidGame valt in het niet bij #DeDansmarathon

Wat deelnemers, programmamakers

en presentators niet doen voor geld „Ja, je kan het!” #WendyVanDijk

Van de #Vriendenloterij moet je het maar hebben. Overweegt #JohndeMol zitmarathon voor terminale patienten?

'Je kan het' #KotsTV pic.twitter.com/qXR5cIYBFd — Bernd Timmerman Ⓥ🌱 (@BerndTimmerman) 18 oktober 2021

Ik las net wat voor achterlijk programma dit is geweest. Mensen die flauwvallen of in psychoses raken om 50 uur te dansen live op tv voor €100.000. Hoe is het verantwoord geweest om dit door te laten gaan? #dedansmarathon https://t.co/zMP8DpmyRm — 🎃𝕂𝕚𝕞🎃 (@theeisdeleef) 17 oktober 2021

Reactie van het medische team

Toine Schoutens was het hoofd van het medische team bij het programma. Hij laat aan Shownieuws weten dat de mensen die over mishandeling spreken volgens hem ongelijk hebben: “Dit zijn misschien heftige beelden op tv, maar mensen herstellen meestal binnen een dag. Er blijft wat spierpijn en vermoeidheid over. Maar na een paar dagen goed slapen, eten en drinken verdwijnen de klachten als sneeuw voor de zon.”

Maria en Toon

Tawatha en Jermaine wonnen het programma. Zij hielden het vol om 50 uur lang te dansen en namen slechts 35 minuten pauze. Op de tweede plek eindigden Maria en Toon. Voor dit stel is momenteel een inzamelingsactie gestart. Er heerste na afloop namelijk niet alleen onvrede over de veiligheid van het programma, kijkers vonden het ook behoorlijk oneerlijk dat de koppels die wél 50 uur dansten, maar niet wonnen, geen geldbedrag kregen.

Goed doel

Kijker Mirjam de Groot kent Maria en Toon niet persoonlijk, maar besloot toch dat ze een inzamelingsactie voor het stel dat tweede werd wilde starten. Maria en Toon deden mee omdat ze de geldprijs graag aan hun eigen goede doel wilden besteden: de zorgtuinderij in Someren. Dat raakte Mirjam.

Inzamelingsactie

Mirjam vertelt: “Ik zat vanaf vrijdag aan de tv gekluisterd, Toon en Maria waren een van mijn favoriete stellen.” Over het goede doel laat ze weten: “Hun zoon heeft echt veel steun nodig, hij is totaal afhankelijk heb ik begrepen. En dansen is echt hun uitlaatklep, dus fijn als ze dat af en toe kunnen doen.”

Hier kun je doneren

Waarom een inzamelingsactie? “Ik dacht: waarom niet. Als iedereen zo van ze heeft genoten, waarom kunnen we dan niet allemaal een steentje bijdragen?”, aldus Mirjam. Inmiddels is er al een kleine zesduizend euro ingezameld. Ook doneren? Dat kan hier.

