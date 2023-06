De datingshow van Patrick Martens en Georgina Verbaan vanaf déze datum op tv

Zet je twee goede vrienden samen om een programma te presenteren, dan wordt dat zonder twijfel een leuke show. Zeker weten doen we het nog niet, maar we kijken in elk geval uit naar Date smakelijk.

‘Date smakelijk' op tv

In die nieuwe datingshow gaan vrijgezellen voor elkaar koken om vervolgens de maaltijd met z’n tweeën op te eten. Per aflevering komen vier singles aan bod, die vooraf een uitgebreide allergie- en dieetlijst ontvingen van hun potentiële match. Aan hen de taak om te bewijzen dat liefde écht door de maag gaat. Beide partijen mogen apart van elkaar beslissen of de match bevalt. Is het antwoord ‘ja’, dan krijgen ze van SBS budget om elkaar beter te leren kennen tijdens een tweede date.

Al die tijd kijken Martens en Verbaan mee met de date vanuit een andere ruimte. Over de presentatie zei Verbaan eerder al het volgende: “Superleuk om dit samen te doen. Ik heb daar heel veel zin in.” Patrick vulde aan: “Zoiets hebben we nog nooit samen gedaan. We hebben wel samen in een voorstelling gespeeld en natuurlijk in GTST.”

Benieuwd naar de presentatie van Date smakelijk? SBS maakt nu de releasedatum van de show bekend. De eerste aflevering is op maandag 28 augustus aanstaande te zien. Vanaf dan bekijk je elke werkdag om 19.30 uur een nieuwe aflevering.

Bron: SBS