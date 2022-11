De Dolly Dots keren terug op tv, met een documentaire én een concert

De Dolly Dots keerden vorig jaar na lange tijd weer terug op het podium met theatershow Sisters on tour. Angela Groothuizen, Patty Zomer, Angéla Kramers, Esther Oosterbeek en Anita Heilker gingen het land door met ruim zestig shows. En nu is er opnieuw goed nieuws voor fans.

Documentaire Dolly Dots

Eigenlijk zouden ze na het overlijden van collega Ria Brieffies in 2009 nooit meer samen op het podium gaan staan. Maar in 2020 kondigden de Dolly Dots met trots tóch een nieuwe serie shows aan. Omroep MAX vond dat zo bijzonder dat werd besloten de vijf Dots met een camera te volgen voor een documentaire.

Het geheim van de vriendschap

Het resultaat is te zien op 17 december op NPO1 en kreeg de titel Dolly Dots, sisters on tour. Nada van Nie en Hadewijch van Velzen zijn de makers van de docu. “Ik wil het geheim van hun vriendschap laten zien. Het getuigt van een behoorlijk staaltje girl power om na je zestigste de bühne weer op te gaan”, vertelt Nada over de documentaire.

Laatste concert

De Dolly Dots gaan op 14 december nog een keer het podium op in de Ziggo Dome, speciaal voor de concertreeks Symphonica in Rosso. Dit concert is een dag later te zien bij Omroep MAX, op 18 december dus.

Bron: Omroep MAX