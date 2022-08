De eerste namen zijn bekend: déze BN’ers doen mee aan ‘Expeditie Robinson’

De eerst genoemde namen zijn namelijk die van model Rose Bertram, acteur Harry Piekema, presentatrice Kirsten Westrik, actrice Susan Radder, professioneel quizzer Devrim Aslan, zangeres Laura Vlasblom en choreograaf Vincent Vianen.

Rose Bertram en Harry Piekema

Rose is een Belgisch model en influencer. Samen met haar ex, voetballer Gregory van der Wiel, heeft ze twee kinderen. Acteur Harry Piekema kreeg bekendheid door zijn rol in de Albert Heijn-reclames. Ook was hij te zien in Het sinterklaasjournaal, It takes 2, The big escape en De alleskunner vips.

Kirsten Westrik

Dat Rose en Harry meedoen, maakte RTL bekend op Instagram. Ook presentatrice Kirsten Westrik doet mee en dat onthulde ze vanochtend zelf bij Qmusic. Aan radio-dj Kaj Merckx vertelde ze: “Toen ze belden, dacht alles in mijn lijf: daar ga je natuurlijk niet aan meedoen.” Toch zei ze ja: “Omdat ik dacht: wat nou als ik er spijt van krijg? En voordat je het weet, zit je op een onbewoond eiland.”

De zus van...

Kirsten Westrik kun je kennen als presentatrice van 112 vandaag op RTL5 en als nieuwslezer in de ochtendshow van Qmusic. Haar achternaam komt je misschien ook al bekend voor: ze is de zus van presentatrice Merel Westrik.

Waanzinnig avontuur

Op Instagram schrijft ze over haar deelname: ‘Gelachen, gehuild, het enorm koud gehad, slecht geslapen, nog meer gelachen en nog meer gehuild. Maar echt een waanzinnig avontuur, waarvan ik stiekem best trots ben dat ik toch ja heb gezegd.’

Susan Radder en Devrim Aslan

Actrice Susan Radder kun je kennen van onder andere Oogappels, Moordvrouw, Soof en A’dam - E.V.A. Devrim Aslan is een van de champions uit het quizprogramma Beat the champions.

Vincent Vianen en Laura Vlasblom

Vincent Vianen is danser en choreograaf. Hij deed in 2017 mee aan Wie is de mol? Laura Vlasblom ken je als zangeres. Met de meidengroep Frizzle Sizzle deed ze in 1968 mee aan het Eurovisie Songfestival.

De rest van de ‘Expeditie Robinson’-kandidaten

Wie de rest van de deelnemers zijn? Op die onthulling hoef je niet lang te wachten. RTL laat namelijk weten dat alle kandidaten vanavond in RTL Boulevard worden onthuld.

‘Expeditie Robinson’ 2022

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is vanaf maandag 29 augustus om 20.30 uur op RTL 4. Het seizoen wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Rick Brandsteder. Kaj Gorgels geeft het stokje dus door. Hij kon de presentatie niet op zich nemen omdat hij andere projecten heeft die tegelijkertijd vallen met de opnames. Rick deed zelf in 2014 mee aan het programma en noemt deze nieuwe presentatieklus ‘een droom die uitkomt’.

Bron: RTL