De ex-partner van Coosje Smid ging vreemd tijdens haar zwangerschap: “Wel dertig keer”

Haar zwangerschap was een lichtpuntje na zware jaren. Coosje verloor haar moeder in 2012 en in 2017 kreeg haar vader de diagnose Parkinson. Rond die periode kreeg ze zelf ook verdrietig nieuws: ze moest geopereerd worden aan endometriose en kinderen krijgen zou daardoor lastig worden. Dat Coosje in 2021 Melchior leerde kennen en al na zes weken zwanger van hem werd, was dan ook een groot wonder.

Ex-partner ging vreemd tijdens zwangerschap

Ze waren nog maar kort samen, maar besloten er toch voor te gaan. Helaas volgde niet de gelukkige liefdesrelatie waarop Coosje hoopte. “Hij ging veel vreemd, met zijn ex. Niet een of twee keer, maar wel dertig keer”, vertelt ze openhartig. “Het werd zo pijnlijk dat ik op een gegeven moment besloot om zelf zijn ex te bellen.”

Weeën na confrontatie

Het vreemdgaan leek even te stoppen, maar bij 39 weken zwangerschap ontdekte Coosje dat hij zijn ex nog altijd zag. “Ik voelde me zo vernederd. Ik was woest op hem.” Hoogzwanger besloot ze de ex van Melchior op te zoeken: “Toen ik ’s nachts thuiskwam, was ik compleet uitgeput... en begonnen de weeën.” Zoontje Zonne werd op 1 augustus geboren.

Schaamte

Coosje besloot tijdens de kraamvisites de schone schijn op te houden en het gelukkige gezin te spelen. Ze schaamde zich, vertelt ze. Haar psycholoog adviseerde haar in die tijd om te stoppen met borstvoeding geven, omdat dat te zwaar was. “Ik was zo neerslachtig, ik had geen keus.” Vijf weken na de bevalling besloot haar vader Ernst Daniël in te grijpen. Hij hielp haar het huis te verlaten en bij haar zus in te trekken.

Pittig

Inmiddels is Zonne bijna één jaar en gaat het beter met Coosje. Zonne gaat één nacht per week naar zijn vader en binnenkort ook om de week een weekend. Dat geeft Coosje wat meer tijd voor zichzelf en zorgt dat ze het slaapgebrek wat beter aan kan. “Dat is vast goed voor me. Het is best pittig om naast een intensieve baan altijd alles alleen te moeten regelen.”

