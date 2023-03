De familie Buddenbruck uit ‘Een huis vol’ geeft update over zoon Miguel

En gelukkig is dat bericht positief. Op Instagram Stories deelt de familie een foto waarop een stralende Miguel te zien is, met zijn dochter in zijn armen. ‘Heel veel vragen naar Miguel en dat snap ik ook wel’, staat er bij de foto. ‘Met Miguel is gelukkig alles weer goed.’

Familie Buddenbruck geeft update

Het was behoorlijk schrikken voor de familie, toen Miguel plotseling bewusteloos raakte en met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Wegens de strenge coronaregels in het Duitse ziekenhuis waar hij terechtkwam, mocht Miguel bovendien een tijdlang niet bezocht worden.

Moeilijke tijd

Sindsdien houdt de familie de fans goed op de hoogte via social media. Zo deelde moeder Thaila eerder al hoe bang ze was na het incident. Ze vreesde dat Miguel ‘ertussenuit zou glippen’. In januari schreef Thaila na zijn terugkeer naar huis: ‘Miguel is nog niet de oude, maar dat heeft tijd nodig. We zijn dankbaar dat hij weer bij ons is. We moeten dit allemaal gaan verwerken en een plekje geven.’

Bron: Instagram