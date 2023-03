De familie Jelies onthult of zij betaald krijgen voor deelname aan ‘Een huis vol’

En daarom heeft de familie een beslissing gemaakt.

Kreeg de familie Jelies betaald?

Op Instagram laat Johan Jelies weten dat hij even iets van zich af wil schrijven. En dat bericht heeft alles te maken met geld. Zo schrijft hij dat hij vaak op straat wordt aangesproken door mensen die hem op televisie hebben gezien. Tijdens dit soort gesprekken krijgt hij regelmatig de vraag of de familie geld heeft gekregen voor hun deelname aan Een huis vol.

Geen vetpot

‘Iedere keer zeg ik: daar hebben wij geen geld voor gekregen’, legt Johan uit. ‘Veel mensen denken dat wij geld gekregen hebben omdat wij op televisie zijn geweest. Alleen af en toe een kleine vergoeding.’

Social media

De familie is erg actief op Instagram en Facebook. Als je zoveel volgers hebt als de familie Jelies, dan kun je natuurlijk geld verdienen met betaalde samenwerkingen op de social media platformen, maar dat deed de familie tot nu toe niet. ‘Alle jaren dat jullie ons elke dag hier konden volgen hebben ons financieel nooit iets opgeleverd. Naast het zorgen voor ons gezin, heeft Janneke veel tijd gestoken in onze fans, en dat willen we graag zo blijven doen.’

Samenwerkingen

Toch heeft de familie gekozen om nu wél geld te willen verdienen met social media. ‘Nu wij veel tijd nodig hebben voor ons avontuur, kunnen we de extra’s goed gebruiken’, legt Johan uit. Ze willen daarom voortaan wel reclame voor merken of producten maken: ‘We hopen op jullie begrip.’

Reacties

En begrip lijken ze van hun volgers te krijgen: ‘Dat hoeven jullie toch niet uit te leggen’ en ‘Dat is jullie keuze en gaat niemand wat aan’, klinkt het in de comments. Ook vinden sommigen het oneerlijk dat de familie op een kleine vergoeding na niks kreeg: ‘Ik vind het vreemd dat de Meilandjes per aflevering € 50.000 krijgen. Dat staat in geen verhouding met het programma waar jullie aan mee deden. Ook daar keken veel mensen naar en daar mogen jullie best iets voor krijgen’, schrijft een volger.

