De familie Jelies uit ‘Een huis vol’ gaat emigreren: “Spanje is net Urk”

Johan Jelies vertelde over de emigratieplannen op een lokale radiozender van Urk. Op Instagram schrijft de familie nu: ‘Aangezien het ook in de plaatselijke krant terecht gekomen is, kunnen we het jullie natuurlijk niet ontnemen om het ook te vertellen.’

Familie Jelies uit ‘Een huis vol’ emigreert naar Spanje

Ze leggen uit: ‘Wij als gezin dromen er al jaren van om naar Spanje te emigreren. En nu is dit in november onverwachts op ons pad gekomen. Nu hebben we al het één en ander op het oog in Spanje, maar dat kunnen en willen we pas bezichtigen als het huis ook daadwerkelijk verkocht is.’

De Spaanse cultuur

‘Onze droom is om daar als gezin wat op te bouwen. Om een nieuw avontuur te beleven’, vervolgen ze. Aan het AD vertelt Johan meer over zijn persoonlijke redenen: “Grote drijfveer voor mij is om meer met mijn gezin te zijn. Ik moet elke dag opstaan om naar de bouw te gaan en kom laat weer thuis. Aan Spanje spreekt het sfeertje wat er heerst en de cultuur ons heel erg aan. Wij houden er niet van om ons overal heel erg druk om te maken.”

Net Urk

Een groot cultuurverschil tussen Spanje en hun geliefde Tollebeek en Urk verwacht hij niet: “Eigenlijk heeft Spanje heel erg veel van Urk weg. Het is typisch Urk om zondagmiddag lekker een ‘knippien’, een dutje, te doen. Dat is echt een soort siësta. We zoeken wat meer rust. De familiebanden zijn heel hecht. Wij eten net als Spanjaarden vaak laat en houden van eten. Op Urker verjaardagen worden om 22.00 uur nog allemaal karbonades gegeten. Dat gebeurt in Spanje ook.”

Logees

De familie heeft grootste plannen daar in Spanje: “Het liefst willen we appartementen bij ons huis hebben, zodat mensen die het niet zo breed hebben tegen een kleine vergoeding bij ons kunnen logeren. Ik neem mijn handen mee en ben best handig. Misschien kan ik bij ons huis dingen maken, zoals tiny houses, en verkopen. We willen eerst ons huis verkopen en daarna wat in Spanje kopen. We willen snel op huizenjacht in de regio rond Valencia en Alicante.”

Bron: AD, Instagram