De Familie Kraan uit ‘Een huis vol’ binnenkort weer op televisie te zien

De familie was eigenlijk van plan om hun avonturen te gaan vloggen. Ze hebben namelijk een groot avontuur in het verschiet: ze emigreren binnenkort naar Luxemburg. De vader van de familie wordt daar manager van een camping.

Nieuwe serie voor de familie Kraan

Hartstikke leuk voor een vlog, dachten ze, maar nu lijkt het toch anders te lopen. Op Instagram schrijft de familie: ‘Wij vloggen even niet meer voor ons YouTube-kanaal en daar hebben wij een hele goede reden voor. Want wij zijn weer druk aan het filmen voor een geweldige serie.’

Waar en wanneer?

Welke serie dat is en waar we dat kunnen zien, daar doet de familie nog geheimzinnig over. ‘Het duurt nog even voor jullie het kunnen zien, maar wij laten jullie meegenieten van ons nieuwe leven.’

Emigratie in beeld

Want ook de emigratie wordt in beeld gebracht: ‘Alles wordt gefilmd, van de verkoop van ons huis in Boskoop tot de eerste nacht in Luxemburg én natuurlijk ook hoe wij gaan wonen en werken in Luxemburg.’

Geen ‘Ik vertrek’

Komt de familie weer in Een huis vol, gaan ze meedoen aan Ik vertrek of krijgen ze een eigen realityprogramma? Dat vragen hun volgers zich massaal af. De familie laat weten dat het niet om Een huis vol gaat en ook niet over Ik vertrek. Op de vraag hoe de serie gaat heten, antwoorden ze: ‘Dat gaan we nog bedenken.’ Het lijkt dus om een nieuw programma te gaan. Ook laten ze weten dat ze niet de Meilandjes zullen vervangen en dat het programma niet op SBS komt.

