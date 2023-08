De Frogers zijn binnenkort weer te zien in een realityserie

De Frogers trekken door het Verenigd Koninkrijk en dat gaan we allemaal zien in het nieuwe programma De Frogers: happy campers.

De Frogers weer te zien in een realityserie

René en Natasja gaan niet alleen met hun kinderen Danny, Natascha (kinderen van René) en Maxim en Didier (kinderen van René en Natasja) op reis, maar ze nemen ook hun schoonzoons, schoondochters en kleinkinderen mee. Dit alles zal te zien zijn op TLC.

‘De Frogers: happy campers’

René laat weten aan het ANP: “Wat was het een cadeautje om met het hele gezin, waar Natas en ik zo ongelooflijk trots op zijn, deze reis te kunnen maken door het prachtige Verenigd Koninkrijk. Het is iets wat al lang hoog op onze bucketlist stond en wat we graag delen met alle TLC-kijkers. Een reis om nooit te vergeten!”

Aanpoten

Natasja vertelt aan LINDA: “Het was heel waardevol, maar ook pittig. We waren met best wel kleine kampeerwagens en waren met heel veel. René en ik hadden de grootste wagen, maar de jongste, Scottie, sliep ook bij ons in de camper. Dan heb je toch twee weken gebroken nachten. Dat was voor oma wel een beetje aanpoten.”

Eerdere series

Het is niet de eerste realityserie voor de familie. Ze maakten ook al De Frogers: effe geen cent te makken en De Frogers: helemaal heppie. Het is wel al een tijdje geleden dat deze programma’s op de buis waren; in 2008 en 2009.

Bron: TLC