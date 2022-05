Bronnen rondom Vandaag Inside in Hilversum vertelden aan de krant dat er achter de schermen druk wordt gewerkt aan een terugkeer van Wilfred Genee, René van der Gijp én Johan Derksen.

Gestopt

Aan het ANP laat Johan weten dat dit niet klopt. “Ik ben ermee gestopt en daar laat ik het bij”, zegt de televisiemaker. “Het kan zijn dat er gesprekken zijn, maar die zijn in ieder geval niet met mij.” Op de vraag of Vandaag Inside helemaal stopt of dat het op een later moment mogelijk in een andere vorm terugkeert, wil Talpa vooralsnog niet ingaan.

Streep door ‘Vandaag Inside’

Afgelopen vrijdag ging er een streep door Vandaag Inside na de commotie rondom Johan. De presentator vertelde in de uitzending over een verkrachting in de jaren zeventig. Hij zou een bewusteloze vrouw hebben gepenetreerd met een kaars. Zelf omschreef hij het incident als een ‘jeugdzonde’. Een dag later nuanceerde Johan het verhaal. Hij zou de kaars rechtop tussen de benen van de vrouw hebben gezet.

Bron: AD, RTL Boulevard