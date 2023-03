De hond van Yvon Jaspers is aangevallen tijdens een wandeling: “Ik kan niet meer stoppen met huilen”

“Tom is tijdens zijn dagelijkse wandelingetje te grazen genomen door een enorme hond”, schrijft de presentatrice. “Minutenlang door de modder gesleurd en uit elkaar gereten. Nu diepe bijtwonden en hechtingen. Onze zoon van 16 liet hem uit en stond er machteloos bij.”

‘Te veel op oude dag’

De hond (11) was in shock en Yvon is heel verdrietig. “Die lieve wijze rustige goedzak moet te veel meemaken op zijn oude dag. Ik kan niet meer stoppen met huilen.”

Tommy al eerder geopereerd

Tommy de tv-hond die altijd te zien is in Boer zoekt vrouw moest in januari al naar de dierenarts voor een operatie. De labradoodle had tijdens het stoeien zijn kniebanden gescheurd en zijn meniscus verbrijzeld. Daarom kon hij in het nieuwe seizoen van het populaire programma niet bij de opnames zijn.

“Zielige trouwe lieve wijze Tom“, schreef Yvon toen. “Er staat ons een flinke revalidatie te wachten...”. Na de aanval van vrijdag wacht de trouwe viervoeter dus opnieuw een revalidatieperiode.

Bron: RTL Boulevard