De intense nieuwe aflevering van ‘Kamp van Koningsbrugge’ zorgt voor veel lof voor de cursisten

‘Wat een opdracht!’

Hellingproef in ‘Kamp van Koningsbrugge’

Na een zware oefening midden in de nacht, waarbij de cursisten in het pikkedonker een USB-stick moesten ophalen bij een contactpersoon, kregen ze als ‘beloning’ drie uur slaap. Nog wat versuft werden ze daarna direct weer aan een nieuwe opdracht gezet: met extreem zware, houten palen een flinke helling beklimmen. Hoe ver ze precies moesten lopen? Niemand die het wist. Van instructeurs Ray en Dai mochten ze pas stoppen wanneer zíj het genoeg vonden. En dat duurde lang... héél lang.

Pijn doorstaan

Kijkers zagen de cursisten met de minuut verder aftakelen. Wat de opdracht nóg erger maakte, was dat al die fysieke arbeid, het slepen met die palen, verder geen doel diende. Het ging er puur om dat de deelnemers pijn konden doorstaan en hun emoties tijdelijk uit konden zetten, vertelden Ray en Dai.

Heftigste aflevering van ‘Kamp van Koningsbrugge’

En dat konden ze! Eefje zakte onderweg, onder luid gekerm, wel een keer (of twee) door haar benen, maar wist zich toch te herpakken. Bijna alle deelnemers barstten in tranen uit toen de opdracht eindelijk was afgelopen. Samengevat was het één van de heftigste afleveringen van Kamp van Koningsbrugge tot nu toe, vinden kijkers. Een kleine greep uit de tweets.

#kampvankoningsbrugge Ziet er zwaar uit. Respect pfff. — DDD (@Clubfasteddie) 22 juni 2023

Dat is f*cking zwaar. 😰 #kampvankoningsbrugge — M Morrison (@Toffifeetjes) 22 juni 2023

"Waar ben ik in godsnaam aan begonnen?" #kampvankoningsbrugge 💪 pic.twitter.com/ftwQ3gIGQ7 — T I M 💦 (@RedRooster77) 22 juni 2023

Wat is het nut van de vijandige toon van die instructeurs? Dat snap ik niet. Je staat toch aan dezelfde kant zou je zeggen #kampvankoningsbrugge — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) 22 juni 2023

