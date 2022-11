De jury zat er he-le-maal naast: deze BN’er is De Heks in ‘The Masked Singer’

Zoals gewoonlijk zijn panelleden Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver weer van de partij.

Sing-off

Het is ouderwets genieten, de eerste aflevering van The Masked Singer. De Joker, De Pinguin en De Flamingo zijn door naar de volgende aflevering. Dit betekent dat De Olifant en De Heks het tegen elkaar moeten opnemen in de sing-off. Uiteindelijk is het De Olifant die met het liedje Watermelon Sugar van Harry Styles het publiek omver blaast. Hierdoor moet De Heks - die koos voor het liedje Don’t Cha van de Pussycat Dolls - haar masker afzetten.

Georgina Verbaan tot Tanja Jess

Voordat De Heks haar identiteit onthult, mag het panel raden wie er in het pak zit. Buddy Vedder gokt dat Angela Schijf De Heks is, Gerard Joling en Loretta Schrijver denken dat ze Georgina Verbaan voor zich hebben en Carlo Boszhard denk dat Tanja Jess op het podium staat. Alle juryleden zitten ernaast: niemand minder dan Miljuschka Witzenhausen zit in het pak.

Geen zangcarrière

Bij Jinek laat Miljuschka weten dat ze baalt van haar korte deelname. “Ik weet heus wel dat ik echt niet goed kan zingen, dus daar lag het aan, maar ik had gehoopt dat mijn heksenoutfit me wel verder zou brengen”, zegt ze lachend. Ondanks dat Carlo Boszhard dacht dat hij met een professionele zangeres te maken had, ziet Miljuschka een zangcarrière niet zitten. “Sinds mijn kinderen kunnen praten vragen ze al of ik kan ophouden met zingen als ik dat doe. Het is misschien een goed idee als ik het lekker onder de douche blijf doen.”

