De kijkers van ‘Chateau Meiland’ zien hoe de familie stucles krijgt: ‘Stukadoor Fred gaat ‘stuc’ en de muur ook’

In de vorige aflevering zagen we dat de familie Meiland wilde plannen heeft rondom de aanschaf van een nieuw pand. Ze willen het Noordwijkse pension Kristina omtoveren tot hun eigen pension: Code Rosé. Ze zien al helemaal voor zich hoe het moet worden én hebben zelfs het ontbijtrooster al gemaakt. Maandagavond zagen we hoe Martien probeerde een bedrijfsplan voor de bank in elkaar te zetten. Na een uur zwoegen, moest de rest van de familie helaas concluderen dat het resultaat teleurstellend was.

Familie Meiland krijgt stucles

Inmiddels weten we natuurlijk dat het pension er komt. Maar voor het zover is, moest er eerst nog druk geklust worden aan het nieuwe stulpje van Martien en Erica. En daarmee besloot de familie twee vliegen in één klap te slaan. Ze wilden namelijk wat kluslesjes volgen, zodat ze bij het klussen aan het pension minder werkers hoeven in te huren en meer zelf kunnen doen.

Nog niet zo makkelijk

Stukadoor Fred was ingehuurd om in de nieuwe woning van Martien en Erica te stucen. Die twee en dochter Maxime besloten gelijk bij hem in de leer te gaan. Maar of ze natuurtalenten bleken? Niet bepaald! Het spul vloog alle kanten op en er kwamen grote kwakken op de vloer terecht. Ook het glad maken van de muur bleek zo makkelijk nog niet.

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland lagen in een deuk bij het zien van deze beelden. Ze hebben medelijden met de stukadoor én verbazen zich om het feit dat Martien besloot te stucen in zijn mooiste outfit met sjaaltje.

Martien is al weer lekker licht geïrriteerd en dan moet hij nog gaan stukadoren, dit gaat top worden 😂 #chateauMeiland — Dennis (@Denniskijkt) 13 maart 2023

De familie gaat even stucen...Fred gaat "Stuc" , de muur ook 🙈 #chateauMeiland pic.twitter.com/jiX7VteqDr — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 13 maart 2023

Martien gaat de vloer stucen. #chateauMeiland — Jaap Bruun🚜🌈🧑‍🤝‍🧑 (@JaapBruun) 13 maart 2023

Martien gaat weer ‘es in z’n mooiste outfit klussen. Stucen dit keer…🙄 #chateauMeiland — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) 13 maart 2023

Tjonge jonge je gaat klussen dit wordt een hele fashion show #chateauMeiland — Moon (@MoniqueMeul) 14 maart 2023

Zouden ze die stucadoor geen oordopjes moeten aanbieden.

Gezien al dat eindeloos elkaar na kwekken. #chateauMeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) 13 maart 2023

