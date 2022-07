De Allerslechtste Allertijden, de Draaideur, de Doventolk, de Dierenwinkel, de Datingshow: ken je alle hilarische rondes uit De Lama's nog? We hebben lang moeten wachten, maar Ruben Nicolai, Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Jeroen van Koningsbrugge en Patrick Lodiers hebben eindelijk besloten met een televisieprogramma te komen waarin we van al die golden oldies kunnen genieten.

De Lama's komen terug

“Afgelopen Kerst hebben we bij elkaar gezeten, uitgebreid met elkaar gedineerd. En daar kwam het op tafel: we moeten weer het scherm op”, vertelt Tijl daarover aan Rtl Boulevard.

TAFKAL

TAFKAL, zal het programma gaan heten, The Artists Formerly Known As Lama's. Een knipoog naar TAFKAP, The Artist Formerly Known As Prince. Wanneer het op televisie zal zijn, is nog niet bekend. Wél weten we al wat over de inhoud van het programma. Zo noemden we al dat we de welbekende spelrondes weer gaan zien. Maar wat anders is, is het decor. Het oude vertrouwde, kleurrijke decor met de houten hekken en strobalen is niet meer van de partij. In plaats daarvan komt een strakke ruimte, met grafische prints en illustraties op de muren.

De gasten

Wat wel hetzelfde blijft, is dat er iedere aflevering een bekende gast zal deelnemen. En ook die namen zijn al bekend. In het eerste (en hopelijk niet laatste) seizoen van TAFKAL kunnen we genieten van Miljuschka Witzenhausen, Estavana Polman, Marcel van de Ven, Nienke Plas, Kraantje Pappie en Willie Wartaal.

‘Ouderwets gezellig’

Wanneer TAFKAL op televisie te zien zal zijn en hoe de verdere inhoud eruitziet, is nog onbekend. Maar Ruben verzekert de toekomstige kijkers één ding: “Het wordt gewoon lekker ouderwets gezellig.”

Bron: RTL Boulevard