Nee, je kunt je als onbekende Nederlander helaas niet opgeven voor De verraders. Maar de makers van het populaire programma werken aan een nieuw programma en daar kun je wél aan meedoen.

Makers De verraders komen met nieuw programma

Er zit alleen één addertje onder het gras: er is nog helemaal niks over dit programma bekend. Je meldt je dus letterlijk aan voor Het onbekende. Om wat voor spel het gaat, welke uitdagingen er als kandidaat op je pad komen en hoe je kunt winnen: het is allemaal nog een groot vraagteken.

Het onbekende

Durf jij het aan om je op te geven zonder dat je weet wat er komen gaat? Vul dan deze vragenlijst in om je aan te melden voor het nieuwe RTL-programma. Hierin krijg je allerlei vragen over wie je bent, wat je graag doet én hoe dapper je bent. Aan de hand van deze vragen kiezen de makers of je wordt geselecteerd.

De verraders

Omdat het programma wordt geproduceerd door de makers van De verraders, verwachten we een serie vol spanning, bedrog en psychologisch spel. Maar voor dat het zover is, kunnen we eerst genieten van het tweede seizoen van De verraders, dat momenteel elke vrijdag om 20.00 uur te zien is bij RTL 4.

Bron: RTL Boulevard