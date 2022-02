De makers van ‘Zaai’ werken aan een nieuwe reeks: ‘Zaai 25 jaar later’

Paul Groot, de schrijver van het programma, bracht dit goede nieuws naar buiten in Kunststof op Radio1.

Zaai terug op de buis

“We hebben nu een plan om Zaai 25 jaar later te maken, dus Zaai senior. Dat lijkt ons een heel leuk plan”, aldus Paul. Hij is met de acteurs van toen in gesprek. Denk aan Plien van Bennekom. Bianca Krijgsman en Joep Onderdelinden, die postbode Siemen speelde.

Een klein dingetje...

Toch is het nog niet zeker of het programma er komt. Waarom niet? Omdat tot nu toe geen enkele omroep geïnteresseerd is. “De VPRO wil het niet hebben en omroep MAX wil het niet hebben”, vertelt Paul. Hoe dan?!

Nostalgie

Van 1998 tot 2003 was Zaai onderdeel van het VPRO-programma Villa Achterwerk. In totaal zijn er 31 afleveringen van 10 minuten gemaakt. Zin in wat nostalgie? Bekijk hieronder een van de afleveringen:

Bron: RTL Boulevard