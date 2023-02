De meest opvallende onthullingen uit de rechtszaak Roxeanne vs Rachel

Roxeanne is vandaag niet aanwezig ‘omwille van haar mentale gezondheid’, zo vertelt haar advocaat Maarten Kox. “Dat zou weer twee stappen achteruit betekenen, juist nu ik het gevoel heb een stap vooruit te hebben gedaan. Dit alles gijzelt me al maandenlang. Het gaat in tegen alles wat ik ben.” Roxeanne zegt nu geen andere oplossing te zien en vindt dat mensen recht hebben op de laatste waarheid over haar overleden vader.

Niet eerlijk geweest

In de zaak komen meerdere opvallende zaken naar buiten. Zo stelt de advocaat van Roxeanne dat Rachel geen erfgenaam is, omdat er een echtscheidingsprocedure liep op het moment dat André overleed. Hier had Rachel eerlijk over moeten zijn toen Roxeanne 18 jaar werd, maar dat is zij dus nooit geweest. Volgens het testament zijn alleen Roxeanne en André erfgenamen van de hele erfenis. Roxeanne eist dat de rechtbank Rachel, die door de advocaten steevast met haar meisjesnaam Van Galen wordt aangeduid, verbiedt ‘op enigerlei wijze te afficheren als erfgenaam in de nalatenschap van André Hazes’.

Nabestaandenpensioen onterecht opgestreken

Ook zou Rachel het nabestaandenpensioen van André, dat hij op zijn dochter had afgesloten, al dertien jaar lang hebben opgestreken. Roxeanne heeft hier dus nooit een cent van gezien. Ook zijn grote delen van de nalatenschap buiten de boedelbeschrijving gebleven na het overlijden. Dat gaat volgens de advocaat om tonnen. Volgens Maarten Russchen, de andere advocaat, verlegde Rachel Hazes inkomsten naar de bankrekening van Melvin Producties BV, waaronder royalties van haar zoon en dochter.

Nooit schulden geweest

Rachel zou na het overlijden van André altijd beweerd dat ze alleen schulden had geërfd, dat ze de kinderen uit een eerder huwelijk had uitbetaald en dat ze wettig erfgenaam was. Die onrechtmatige toestand duurt tot op de dag van vandaag voort, zo bepleit Kox. Volgens hem staat er vast dat er geen schulden waren, maar 8 ton in contanten, een villa met een overwaarde van 1,1 miljoen en betalingen van onder meer Buma-Stemra. Ook een strandhuisje in Hoek van Holland waar de kinderen een groot deel van hun jeugd doorbrachten en waar André destijds veel liedjes schreef is buiten de verdeling gebleven. Volgens Kox zouden Roxeanne en André jr. ook nog eens onterecht twee keer voor de uitvaart van hun vader hebben betaald.

Bron: Twitter