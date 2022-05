De Meilandjes doen mee aan dít spannende spelprogramma

Helaas niet álle Meilandjes. Zo zullen we de hysterische Martien jammer genoeg niet in een boevenpak zien.

Het jachtseizoen

In Het jachtseizoen moet een BN’er-duo uit handen blijven van de drie mannen van StukTV: Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns. Het programma was al jarenlang een groot succes op YouTube, maar is sinds vorig seizoen ook op televisie te zien. Een groot verschil: online deden bekende Nederlanders alleen mee, en op televisie doen ze dat in duo’s.

Jagen op de Meilandjes

Voor het tweede seizoen zijn weer ontzettend leuke duo’s opgetrommeld. In de eerste aflevering op zaterdag 4 juni is liefdeskoppel Olcay Gulsen en Ruud de Wild samen te zien. Ook vormen Maxime en Montana Meiland een duo.

Kjeld Nuis en Ireen Wüst

Daarnaast gaan we Peter Gillis en Rob Geus, voetballers Davy Klaassen en Daley Blind, Kjeld Nuis en Ireen Wüst, Sander Lantinga en Jan Versteegh, Gert en Viktor Verhulst en Hélène Hendriks en Anouk Hoogendijk in het programma zien.

Eerste beelden van Het jachtseizoen

De duo’s krijgen het niet makkelijk. De mannen van StukTV hebben weer een bus vol geavanceerde technologie, communicatiemiddelen en een drone tot hun beschikking om ze op te sporen. Maar ook de boeven kunnen hulp inschakelen. Ze mogen alles uit de kast trekken om niet gepakt te worden: van snelle auto’s tot helikopters. Dat levert spannende beelden op. Bekijk hier alvast een voorproefje:

