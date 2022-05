Dat zegt hij in weekblad Weekend.

André van Duin

André vertelt dat hij alle afleveringen van Chateau Meiland heeft gevolgd. Vooral in de periode na het overlijden van zijn man heeft hij veel aan de Meilandjes en hun programma gehad. “In mijn verdrietige periode, na het overlijden van mijn man Martin, heeft de serie me er wel regelmatig doorheen gesleept. Ik kon even wegzakken in de flauwekul en onzin die zij maken, dat was even wat anders”, vertelt hij. Hierom hebben de Meilandjes een speciaal plekje in André’s hart. “Het heeft me zeker kracht gegeven en een lach op mijn gezicht.”

Vaak verdrietig

Vorig jaar december vertelde André bij Linda’s Wintermaand openhartig over de dood van zijn grote liefde. “Je leert ermee leven, je geeft het een plek. Het is niet anders, maar ik ben er nog steeds wel heel vaak heel verdrietig om. Ik neem ook heel veel werk aan, zodat ik maar een beetje bezig blijf. En ik heb gelukkig heel veel goeie, lieve vrienden die me goed in de gaten houden.”

Gelukkig in de liefde

Inmiddels heeft André de liefde weer gevonden en is hij dolgelukkig met Fernando Reyes, met wie hij al veertig jaar bevriend is. “Ik ben ontzettend gelukkig. Dat me dit mag overkomen, met 75 jaar! Het is het mooiste cadeau wat ik mezelf kan geven. Me openstellen en er zoveel mogelijk jaren als ons nog maar gegeven zijn, ervan te genieten”, vertelde de presentator aan de Telegraaf.

Bron: Weekend