Na veel bezichtigingen, serieuze biedingen en een drastische prijsverlaging doen de Meilandjes Chateau Marillaux officieel van de hand. Ze hebben het bod op het chateau geaccepteerd, zo laten ze aan Shownieuws weten.

Chateau ‘Meiland’ verkocht

Na anderhalf jaar is het moment eindelijk daar. Met behulp van een Nederlandse makelaar is het chateau goed en wel verkocht. Niet voor de originele vraagprijs, maar wel naar tevredenheid van de familie. De Meilandjes zijn ‘heel blij’ met de koopsom, aldus de makelaar.

Een paar seizoenen lang werd de familie gevolgd in hun Franse landgoed door de camera's van SBS. Martien en Erica, die eerder ook al ‘ja' zeiden tegen een televisie-avontuur van Ik vertrek, werden samen met dochters Maxime en Montana en kleindochter Claire wereldberoemd in Nederland. Een punt achter hun realityserie wordt er voorlopig nog niet gezet - John de Mol zal dan gek zijn. Maar wél achter hun leven in la douce France.

Goed uitgepakt

“Het is voor elkaar”, aldus een opgeluchte Erica. Martien: “Het heeft heel goed uitgepakt. Het is een heel leuke familie. Een vrouw en een man die drie dochters hebben, waarvan twee dochters met man en kinderen, die helemaal leuk definitief op het chateau gaan wonen.”

Inmiddels is de familie weer gesetteld in hun oude vertrouwde Noordwijk. Maxime is zelfs toe aan een nieuwe woning. Samen met haar vriend Leroy heeft ze dit prachtige optrekje gekocht:

Bron: Shownieuws