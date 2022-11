De Meilandjes huilen om overleden kat Jut, kijkers leven mee: ‘Sneu voor ze’

Zo'n anderhalf jaar geleden adopteerden Leroy en Maxime twee Britse korthaar-kittens. Ze kregen de namen Jut en Jul. Helaas heeft het leventje van Jut niet lang mogen duren.

Meilandjes nemen afscheid van kat

Van de Meilandjes weten we dat ze enorme dierenvrienden zijn. Martien en Erica hebben hondjes Bijoux en Babs, en hadden voorheen ook bulldog Bommel, die ze na zijn overlijden hebben laten opzetten. Trouwe kijkers weten dat ze in hun Franse chateau ook een kat hadden rondlopen: mevrouw Jansen. Inmiddels is zij helaas overleden.

Jut en Jul

Niet gek dat Maxime, toen ze ging samenwonen met Leroy, snel weer behoefte kreeg aan dieren om zich heen. Britse kortharen Jut en Jul vormden inmiddels anderhalf jaar deel van het gezin, tot we maandagavond zagen dat er een abrupt einde is gekomen aan het korte leventje van Jut.

Overleden

De verdrietige Maxime vertelde aan de Chateau Meiland-kijker hoe ze achter dit treurige nieuws kwam. “De overbuurman stond bij ons voor. Die vroeg of wij een grijze kat hadden. Toen zei hij: die is overreden.” Ze ging gelijk naar boven om het aan Leroy te vertellen. “Dat was natuurlijk meteen allemaal janken. Ik vind het echt verschrikkelijk.”

Begraven

De familie heeft besloten om de kat te begraven in de tuin. “Dan begrijpt Claire ook een beetje wat er aan de hand is”, legt Maxime uit. Leroy kwam met de auto bij het huis van zijn schoonouders aan en haalde een vuilniszak uit de achterbak, waar de overleden kat in zat.

Tranen

Maxime heeft een gat gegraven en daar werd de kat ingelegd. Maar voor dat dat gebeurde, gaf de hele familie de kat nog even een aai. Toen kwamen de tranen. “Ik vind het zo erg”, zegt Maxime en ook Leroy houdt het niet droog.

Reacties

De kijkers thuis leven erg mee met de Meilandjes. ‘Wat sneu voor de kat en de familie’, schrijft een Twitteraar. ‘Bah, ik ken het gevoel’, schrijft een ander. Ook vragen sommigen zich af of ze de kat wel diep genoeg begraven hebben en of de honden er niet mee aan de haal gaan. Laten we hopen van niet.

Wat sneu voor de kat en de familie Meiland — Wybren 🌈 (@DerWybren) 31 oktober 2022

#chateauMeiland Kat te ondiep begraven. Hoe lang duurt het voordat die honden de kat weer hebben opgegraven🤣🤣 — Petra (@Petra30004855) 31 oktober 2022

Aaahhhhh Jut 😿🙀!!! Bah !!! Ik ken het gevoel … 😢 #chateauMeiland — Zwart/Wit ⚫️🔵⚫️ (@VermistZWKater) 31 oktober 2022

Mensen met een hart voor dieren…



…hebben over het algemeen vaak het hart op de juiste plek!



🥰😢💖#chateaumeiland pic.twitter.com/hfLjtaalIl — Daan (@Daan_Danado) 31 oktober 2022

Waarom begraven hun de kat in de tuin van Martien en Erica en niet in hun eigen tuin?!🫣 #chateauMeiland — RuShA (@Rusty0708) 31 oktober 2022

