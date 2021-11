De Meilandjes stoppen met 'Chateau Meiland' en komen met dít programma

Dat weet Evert Santegoeds in Shownieuws te verklappen.

Chateau Meiland stopt

Chateau Meiland begon met de grote verbouwing van hun chateau in Frankrijk. Vandaar natuurlijk ook de naam van de serie. Inmiddels draait het programma daar al lang niet meer om. De familie woont alweer een poos in Nederland. En hoewel ze fan zijn van verhuizen en altijd wel aan het verbouwen zijn, valt er toch iets minder te beleven dan voorheen.

Effe Geen Cent Te Makken

Daarom lijkt een voorlopige stop van de serie een logische stap. Maar klaar met televisie is de familie nog helemaal niet. Gelukkig hebben ze een mooie, nieuwe kans gekregen op tv-gebied. Naar verluidt gaan de Meilandjes namelijk het programma Effe Geen Cent Te Makken doen. Hiermee treden ze in de voetsporen van de familie Roelvink en de Frogers.

Evert Santegoeds vertelt: “Ik begrijp dat er voor volgend jaar iets heel anders aan zit te komen. Weet je nog de Frogertjes met Effe Geen Cent Te Makken? Dat hebben de Roelvinkjes ook gedaan en ik heb begrepen dat de Meilandjes dat nu gaan doen volgend jaar.”

Even iets anders

Hij vervolgt: “Dus even een ander format en even iets anders tussendoor. En wéér een ander huis. Maar dat gaat hen heel makkelijk af. Ik denk dat het een leuk format kan worden.”

Leven van het minimum

Als dit allemaal doorgaat zal de familie Meiland in Effe Geen Cent Te Makken hun villa in Noordwijk tijdelijk moeten verlaten om in te trekken in een minimawijk. Wij zijn in ieder geval razend benieuwd hoe ze dat er vanaf gaan brengen.

Bron: Shownieuws.