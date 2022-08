Ze voorspellen dat ze binnen nu en vijf jaar stoppen met hun populaire realityprogramma. Dat vertellen de Meilandjes in gesprek met Veronica Superguide.

(Nog geen) einde van Chateau Meiland

“Zolang wij ver boven het miljoen scoren, blijven we doorgaan. Als de kijkcijfers instorten, stoppen we”, voorspelt Martien. “Maar over vijf jaar bestaat Chateau Meiland niet meer, hoor. Dan ben ik lekker met de kleinkinderen bezig, misschien hebben Montana en Dirk dan ook wel een kind.”

Aan zijn pensioen moet de voormalig kasteelheer nog niet denken. Als hun realityprogramma stopt, wil hij Wie van de 3 blijven maken. “En daar blijft het bij. Dag. Ik heb nu soms al het gevoel dat ik met één been in het graf sta.” Waarna Erica zegt: “Als je hem uit de auto ziet stappen... hij moet eigenlijk een SUV kopen in plaats van zo’n lage Audi.”

Een aflevering per week

SBS probeert komend seizoen een Meiland-overkill te voorkomen door alleen op maandag Chateau Meiland uit te zenden en de donderdagaflevering te schrappen. Een grote opluchting voor Erica. “Twee keer per week is te veel. Laat de mensen maar gewoon naar de maandagavond uitkijken.”

Vooralsnog hebben ze voldoende materiaal om de nodige uitzendingen te vullen. Rode draad in seizoen zeven is het huwelijk van Maxime en Leroy. “Verder hebben we de overdracht van het chateau in Frankrijk gehad en zijn we weer verhuisd”, zegt Erica. Daarnaast speelt dochter Montana, die minder in haar cadeauwinkel is gaan werken, een grotere rol in de serie en neemt de familie afscheid van oma Jenny, de moeder van Erica.

Het nieuwe seizoen begint op maandag 29 augustus bij SBS 6.

De familie Meiland had best wel wat moeite met de verkoop van hun high-tech villa in Noordwijk. Dat zorgde dan ook voor een financiële tegenvaller. Entertainment-journalist Matthijs Albers praat je bij.

Bron: Veronica Superguide