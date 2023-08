De moeder van déze ‘De slimste mens’-kandidaat raakte ernstig gewond tijdens de opnames

De ouders van Talma gingen in juni mee naar de studio in Hilversum om hem aan te moedigen. Vlak voordat de aflevering van start ging, werden zijn ouders naar de hoogste bank op de tribune gestuurd. Zijn vader hielp zijn moeder om daar te komen, omdat zij slecht ter been is en het daar donker was. Eenmaal boven aangekomen zocht hij steun bij een gordijn, omdat hij dacht dat daarachter een wand zat. Dit bleek echter niet het geval. Talma’s vader viel zo’n twee meter naar beneden en nam zijn vrouw mee in zijn val.

Negen weken in het ziekenhuis

Wonderbaarlijk genoeg kwam de vader van Talma goed terecht, maar zijn moeder was heel slecht gevallen. “Ze kon zich niet goed bewegen en had veel pijn”, zo schrijft Talma. “Haar linkerheup was aan gort, ze had veel gekneusde ribben en een pijnlijke onderrug.” De moeder van Talma werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een nieuwe heupprothese kreeg en een plaat met schroeven. Pas afgelopen woensdag, negen weken na de aflevering, kwam ze weer thuis.

De slimste mens neemt maatregelen

Volgens Talma heeft De slimste mens inmiddels de nodige maatregelen genomen om dergelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen. Zo staat er tegenwoordig een schutting achter de tribune en staan de lichten aan als het publiek de tribune op gaat.

Bron: RTV Noord