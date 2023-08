De moeder van Joy reageert op alle kritiek op haar zoon in ‘B&B vol liefde’

Meedoen aan een realityprogramma heeft zo z’n voor- en nadelen. Zo levert het je misschien de ware liefde op en krijg je veel bekendheid voor je B&B. De keerzijde is dat er ook veel negatieve reacties kunnen komen. En dat kan best pittig zijn.

Community starten

Ondernemer Joy is één van de meest besproken deelnemers uit het derde seizoen van B&B vol liefde. In dit programma neemt hij de kijkers mee in zijn zoektocht naar de liefde. Ondertussen deelt de hij alle ins & outs over zijn bed & breakfast in Málaga en de plannen die hij heeft om een community te starten.

Mentale rollercoaster

Niet iedereen begrijpt zijn plannen en dromen, waardoor hij veel negatieve opmerkingen krijgt. In de afleveringen komt hij wellicht wat onverschillig over, maar in werkelijkheid gaat de kritiek hem niet in de koude kleren zitten. “Als ik heel eerlijk ben, voelt het af en toe best wel als een mentale achtbaan”, vertelde hij eerder. Nu neemt ook zijn moeder Sylvia het voor hem op.

Moeder van Joy reageert op kritiek

In een interview met De Limburger vertelt ze waarmee ze precies zit. “Joy verdient dit niet”, laat zijn moeder weten. “Kritiek in de media kan zo hard zijn. Het is een toppertje en hij doet zijn naam eer aan.” Joy wordt volgens zijn moeder vaak verkeerd begrepen. “Terwijl zijn intenties heel goed zijn. Daarbij is kritiek vaker een reflectie van degene die het zegt dan dat het iets over de bekritiseerde zegt.”

B&B Joy te koop

Eerder kwam al in het nieuws dat Joy zijn B&B in Málaga gaat verkopen, maar hoe zit dat precies? Gaat hij ‘zijn berg’ Mount Joy echt verlaten? Libelle benaderde hem om wat duidelijkheid te scheppen.

