De moeder van Paula uit ‘MAFS’ krijgt doodsbedreigingen: “Het maakt haar verdrietig”

Even leek het erop dat de meeste matches geslaagd waren. Aan het einde van het seizoen hielden namelijk meer stellen hun trouwringen om dan er werden ingeleverd. Toch bleek dit te mooi om waar te zijn. Inmiddels is bekend dat Loes en Wichian en Maarten en Richelle uit elkaar zijn. François, die in de show scheidde van Wilfred, heeft zelfs al een nieuwe liefde gevonden.

Terugblik met Paula

Dat Paula en Remco de eindstreep niet gingen halen, was weken geleden al duidelijk. Er is al veel over hun mismatch gezegd, toch zocht Aran Bade Paula op. Dan blijkt dat zij niet zozeer met haar mislukte huwelijk zit, als wel met iets anders.

Negatieve reacties

Namelijk de manier waarop haar moeder op televisie overkwam. Zo zagen we haar een lijst met pittige vragen afvuren op de onwennige bruidegom, voorafgaand aan de huwelijksceremonie. De kijkers vonden daar wat van, en dat was lang niet allemaal positief. Zo werd Remco door Twitteraars massaal geadviseerd om weg te rennen, want zo’n schoonmoeder zou toch niemand willen.

Verdrietig

Paula zegt daar nu over: “Ik zag de kennismaking pas later terug. Dat lijstje werd naar voren gehaald, maar dat was niet haar bedoeling. Het was eigenlijk bedoeld voor tijdens de speech. Ze wilde er dan wat humor inbrengen.” De vrouw is ontzettend geschrokken van de reacties: “M’n moeder blijft nog wel een beetje verdrietig, omdat ze als valse schoonmoeder is neergezet.” Sterker nog: speeches geven vond ze altijd leuk, maar nu niet meer. Ze deed het traditiegetrouw ieder jaar met kerst, maar dat ziet ze niet meer zitten.

Doodsbedreigingen

Paula’s moeder kreeg zelfs doodsbedreigingen: “Ze wilden haar gewoon in de urn hebben. Een begrafenis of crematie. Ik denk: hoe dan? Ik hou van m’n moeder en m’n vader en ze staan achter me. Ze hebben meegedaan, omdat ik dat graag wilde. Ze hebben haar pijn gedaan en dat gaat wat mij betreft te ver.”

Bron: RTL Boulevard