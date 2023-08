De moeders van ‘B&B vol liefde’- Paul en Debbie zijn blij: ‘Wat een prachtig koppel’

Gisterenavond waren een aantal kandidaten van B&B vol liefde te gast bij Humberto, ook de 92-jarige moeder van Paul én de moeder van Debbie waren aanwezig in de studio.

Prachtig koppel

“Je staat ervan te kijken. Je bent stokoud, en dan bloeit er toch weer een nieuwe liefde”, vertelt de moeder van Paul. Ze vindt het een prachtig koppel. Als Humberto aan de moeder van Debbie vraagt of ze had verwacht dat haar dochter nog met een nieuwe man thuis zou komen, zegt ze van wel. “Als Debbie iets wil, dan gebeurt het ook.” Dat lijkt geheel passend te zijn bij haar karakter.

Die moeten we hebben in de familie

Paul viel meteen op bij Debbie's moeder. Vooral nadat hij zei dat ‘in de weg lopen’ zijn core business is. “Toen dacht ik, die moeten we in de familie hebben", vertelt ze met een knipoog.

Hoe nu verder

Het stel begint nu pas aan een periode zonder camera's, waarin ze elkaar beter kunnen leren kennen. Paul is nog niet halsoverkop verhuisd naar Spanje. “We zijn in de 60 allebei, dus we pakken het rustig op. Even kijken hoe het gaat voelen", vertelt Debbie. Ze wordt ook overspoeld met aanvragen voor haar B&B. Zowel op zakelijk gebied als privé gebeurt er dus een hoop. “Dat is allemaal een stuk leuker met een vriendje aan je zijde.”

