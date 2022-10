De officiële trailer van The Crown seizoen 5 is eindelijk hier!

De jaren negentig waren op z’n zachtst gezegd geen glorietijden voor het Britse koningshuis. Maar liefst drie huwelijken strandden, de geliefde prinses Diana overleed en dan ontstonden er ook nog schandalen rondom prins Andrew (what's new..) en zijn partner Sarah Ferguson. Al die gebeurtenissen komen in het vijfde seizoen van The Crown naar voren.

Fictieve serie

Gezien de recente historische gebeurtenissen rondom het overlijden is de interesse in het koningshuis groter dan ooit. Hoewel The Crown ook al jarenlang ongekend populair is, is de Netflix-serie nog spraakmakender geworden sinds het overlijden van koningin Elizabeth II. Het gaat dan echter niet alleen over positieve reacties. Er komt vanuit royaltyliefhebbers ook aardig wat kritiek op de serie. Zo zouden veel scènes compleet verzonnen zijn als we hen mogen geloven. Ook noemen ze het respectloos tegenover koningin Elizabeth om het royal verhaal zo te dramatiseren. Onder anderen oud-politicus John Major en actrice Judi Dench riepen op om een disclaimer bij elke aflevering te plaatsen. Het zou kijkers erop moeten wijzen dat sommige verhaallijnen ‘gruwelijk onjuist’ zijn en dat het om pure fictie gaat.

9 november

Maar ook negatieve aandacht is aandacht, moeten de makers van The Crown haast denken. Naar verwachting gaat seizoen 5 dan ook alle records verbreken. Fans (en critici) moeten echter nog even geduld hebben. In de tussentijd bouwt Netflix de spanning op en kunnen we de eerste bewegende beelden zien. Seizoen 5 vanThe Crown is vanaf woensdag 9 november op Netflix te zien. De officiële trailer bekijk je hieronder.

Trailer The Crown seizoen 5

Bron: Netflix