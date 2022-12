De prijs voor de origineelste kerstboom van het jaar gaat naar... Karin Bloemen!

Dat Karin gek is op haken, dat is bekend. Ze haakt al haar hele leven en bracht zelfs twee boeken over haken uit. Ook op televisie verschijnt ze regelmatig in haar eigen creaties.

Karin Bloemen haakt jas voor kerstboom

Ze voorziet niet alleen zichzelf van een gehaakt pak, ook haar kerstboom moest er dit jaar aan geloven. Hoewel... kerstboom? Zit er eigenlijk wel een boom onder dit geheel? Je ziet er in ieder geval niks meer van. Karin maakte een enorm deken van zogenoemde granny squares, vierkante lapjes, en pakte daar de complete kerstboom mee in. Zelfs de piek is gehaakt!

Enthousiaste reacties

‘Dit jaar is de kerstboom bij ons eens wat anders...’, schrijft Karin zelf bij een foto van haar creatie. De reacties zijn razend enthousiast. ‘Oh geweldig, ik ben jaloers op jouw haakkwaliteiten’, schrijft een volger. ‘Gaaf, kan ik er een bestellen?’, wordt er zelfs gevraagd. Er zijn ook volgers die vinden dat Karin een beetje doorslaat. Zo zegt een van hen grappend: ‘Oh eh Karin, ik denk dat je eens met iemand moet gaan praten over je haken. Als je zelfs een kerstboom gaat haken, ga ik me zorgen maken.’

Vorig jaar

Vorig jaar was Karin ook al druk in de weer met haakwerken in de kerstboom, maar toen pakte ze het nog net iets minimalistischer aan. Ze drapeerde de granny squares toen namelijk nog over de takken. ‘Ik heb granny squares en een kerstboom. Wat doe je dan? Dan hang je de granny squares in de boom. Kijk eens hoe leuk decoratief dit is. En ze plakken vanzelf, dus je hoeft eigenlijk niks te doen. Twee hobby’s in één: versieren en granny squares’, aldus de enthousiaste Karin. ‘Ze kunnen in ieder geval niet kapot vallen... Ideaal toch?’

