De Scheetjes zijn uit elkaar en Hans heeft nu al een nieuwe liefde volgens Karin

Het stel zet namelijk een punt achter hun huwelijk. Hans zou zelfs al een nieuwe liefde hebben.

Hans en Karin uit elkaar

Vijf jaar geleden vertrok het stel naar Bonaire om een midgetgolfbaan te openen. Ze woonden daar in het paradijs, maar nu lijkt er trouble in paradise te zijn. Het huwelijk van de twee verkeert in zwaar weer en Karin is terug in Nederland.

Weggestuurd

Aan RTL Boulevard laat Karin weten: “Als je 24 uur per dag op elkaars lip zit, gaat het gewoon een keer fout. Ik kan niet eens meer terug, ook al zou ik willen. Er is te veel gebeurd gewoon.” Op de vraag waarom ze is weggaan, antwoordt Karin: “Eigenlijk heeft hij me zelf weggestuurd. Het ging eigenlijk nergens om. Hij kwam te laat thuis, ik gaf hem een grote bek en we hebben drie dagen niet met elkaar gepraat. Hij sloeg met zijn vuist op de tafel en zei dat hij me zat was. Ik was best wel bang ook.”

Nieuwe vriendin

Volgens Karin heeft drank ook invloed gehad. Bij hem en bij haarzelf. In Nederland wil ze afkicken. Ze heeft een caravan gekocht om in te gaan wonen. Hans blijft op Bonaire en volgens Karin heeft hij daar ook al een nieuwe vriendin. Ze krijgt zelfs regelmatig foto’s van haar toegestuurd. Hans ontkent nog dat hij weer een nieuwe liefde heeft.

Bron: RTL Boulevard.