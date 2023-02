‘De slimste mens’-afvaller baalt van tactische fout, maar kijkers balen vooral van het gescheld

Natuurlijk is het balen, zo’n fout maken wanneer de finish in zicht is, maar wat werd er veel gescholden, vonden de kijkers thuis. ‘Dat gevloek dit seizoen vind ik erg vervelend en ongepast voor een programma van de KRO-NCRV’, luidt een van de vele tweets.

Dagfinale tussen Mátyás en Quinty

Avond na avond werd Quinty de slimste van de dag, maar met de terugkeer van Anniek zat dat er donderdagavond niet in. Sterker nog: Quinty startte de dagfinale met het minste aantal seconden op de teller. Anniek werd de slimste van de dag met 289 seconden, Mátyás moest aan de dagfinale beginnen met 214 seconden en Quinty had er slechts 140.

Spannende strijd

Anniek had hiermee al een finaleplek bemachtigd, maar er was nog één ticket te vergeven. Quinty moest dus met een achterstand aan de dagfinale beginnen, maar haar grote voordeel was dat ze vraag na vraag mocht beginnen. En dat wierp z’n vruchten af. Na een vraag over beschuit waren de rollen ineens omgedraaid. Quinty had nog 66 seconden op de klok en Mátyás slechts 29.

Tactische fout

De vraag ‘wat weet je van de leugendetector?’ volgde en Mátyás mocht beginnen. Hij gaf twee goede antwoorden en paste bij 21 seconden, Quinty had er op dat moment 26. Als ze het tactisch slim zou spelen, zou ze haar tijd hebben laten wegtikken tot 20 seconden, zodat zij bij de volgende vraag zou mogen beginnen. Dat deed ze alleen niet, ze paste meteen. Direct besefte ze dat ze hiermee een grote fout maakte: “Kak, kak, kak!” riep ze uit.

Winst voor Mátyás

De strijd bleek inderdaad gestreden. Mátyás kreeg een vraag over American football, hoefde slechts twee goede antwoorden te geven en gaf die ook. Hierdoor moest Quinty het spel verlaten. Philip stelde haar gerust: “Je hebt het geweldig gedaan. Je hebt acht keer meegedaan, waarvan je zes keer de slimste van de dag werd. Nét geen podiumplek.”

Reacties

De kijkers thuis zaten op het puntje van hun stoel tijdens deze spannende dagfinale, maar hen viel - naast de tactische fout van Quinty - nog iets anders op. Al het gescheld. Niet alleen was Quinty royaal met het woord ‘kak’, dankzij Anniek kwam ook het woord ‘kut’ veel voorbij.

Kut! Shit! Fuck! Kak!

Het niveau van de woordenschat van de halve finalisten is ongekend hoog…

Het gevloek tijdens De slimste mens vind ik dit jaar ook erg vervelend en ongepast voor een programma van de KRO NCRV. #deslimstemens — Anne-Claire (@clairedehulster) 9 februari 2023

Vrijdagavond is het tijd voor de spannende finale. Mátyás en Anniek nemen het dan op tegen de nummer één in het klassement: Martin Rombouts.

