‘De slimste mens’-deelnemer maakt kijkers boos: ‘Twente in de Achterhoek?’

Martin werd wederom de slimste van de dag met 353 seconden. Dat betekent dat de twee vrouwen het tegen elkaar op moesten nemen in de dagfinale.

Dagfinale tussen Queeny en Marjon

Ze begonnen bijna gelijk. Queeny met 268 seconden en Marjon met 257 seconden. Na vragen over hamburgers, voeten, de Maasvlakte en het Taoïsme stond Queeny met bijna 30 seconden voor en mocht Marjon beginnen. Toen kwam de vraag over Twente...

Twente in De Achterhoek?

‘De Achterhoek’, riep Marjon gelijk. Dat schiet bij veel kijkers thuis in het verkeerde keelgat, want zeggen dat Twente in De Achterhoek is niet alleen onjuist, maar vinden velen ook not done. Daarna noemde Marjon Overijssel en Herman Finkers, twee antwoorden die wel goed waren.

Zwarte Cross en boeren

Marjon paste en toen was de beurt aan Queeny: “Platteland, regio, veel boeren, Zwarte Cross, carbidschieten”, somde zij op. Geen van deze antwoorden was goed. De ontbrekende goede antwoorden waren namelijk Enschede, de textielindustrie en Tukkers.

Marjon uitgeschakeld

Met slechts twee seconden verschil mocht Queeny beginnen aan de volgende vraag, eentje over draken. Ze had slechts twee goede antwoorden nodig over deze sprookjesfiguren om Marjon weg te spelen, en dat lukte.

Reacties

Ondertussen maakten de kijkers thuis zich behoorlijk kwaad op Twitter. ‘Wat weten mensen uit het westen toch weinig over de rest van Nederland’, schrijft een kijker. ‘De Achterhoek en Zwarte Cross? Er valt nog veel te leren buiten de Randstad’, schrijft een ander.

"Wat weet je over Twente?", en dat je dan als eerste 'Achterhoek' roept... #deslimstemens pic.twitter.com/9hO4wS8i1v — Hans de Jong © (@hanslejeune) 11 januari 2023

Gottegot wat weten mensen uit het westen toch weinig van de rest van Nederland. Twente = Achterhoek? En verder dan boeren en platteland komen ze niet. #deslimstemens — Alex Hogeslag 🦾 (@Hogeslag) 11 januari 2023

#deslimstemens wat weet je over Twente:



- de Achterhoek 😡

- Zwarte Cross 🤬



Valt mij nog mee dat die stadse geen “Normaal” zeiden. — NOZEM (@N0Z3M1) 11 januari 2023

Wat weet je van Twente? Antwoord: De Achterhoek en Zwarte Cross🤦🏻‍♀️ Er is nog veel te ontdekken buiten de Randstad #deslimstemens — Nicole Bakker (@nicolebkkr) 11 januari 2023

“Twente is de Achterhoek”……”Daar is de Zwarte Cross”



Kunnen we deze deelnemers van #deslimstemens niet meer uitnodigen? — muijter (@muijter) 11 januari 2023

Twente is GEEN Achterhoek! Muts. #deslimstemens — René Meerman (@renemeerman) 11 januari 2023

Bron: KRO-NCRV, Twitter