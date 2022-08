‘De slimste mens’-kijkers boos om wéér een fout in de aflevering

Ze beweren in De slimste mens dat de quote ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ van Pippi Langkous is, maar niets blijkt minder waar.

Fout in De slimste mens

Het frustreert de kijkers dat er nog steeds wordt gedacht dat Pippi Langkous dit zou hebben gezegd, terwijl de in 2002 overleden Pippi-schrijfster Astrid Lindgren dit nooit heeft geschreven. Op haar website is er zelfs een stuk aan gewijd. “Dit citaat is overal verkrijgbaar en wordt vaak verondersteld te zijn gezegd door Pippi Langkous, maar Astrid Lindgren heeft het niet geschreven en er is geen bronverwijzing naar bekend.”

Ergernis

Dat De slimste mens dit presenteert als een citaat van Pippi wekt irritatie op bij sommige kijkers thuis. ‘Die uitspraak deed Pippi nooit’, tweet een kritische fan. ‘Belediging voor Astrid Lindgren, die de woorden nooit geschreven heeft’, schrijft iemand anders.

Maarten grijp in!!! Dat heeft Pippi nooit gezegd!!!#deslimstemens pic.twitter.com/jq4XhM6WsJ — Danny van Schendel (@dvschend) 5 augustus 2022

Die uitspraak deed Pippi nooit! Op de site van Astrid Lindgren staat het volgende #deslimstemens : pic.twitter.com/jS4IBWYlL7 — Miertje 🐐🐜🌈 (@Just_Miertje) 5 augustus 2022

O verdorie, weer dat eeuwige zogenaamde citaat van Pippi Langkous. Belediging voor Astrid Lindgren, die de woorden nooit geschreven heeft. En Pippi heeft het nooit gezegd. 😫 #deslimstemens — MaaikeB33 (@MaaikeB33) 5 augustus 2022

Goed zo Maarten. Ontkracht ook het fabeltje dat zwanen monogaam zijn. Was al bang dat na de Pippi quote een tweede fout zou volgen ☺️#deslimstemens pic.twitter.com/70YaMEU9T2 — Danny van Schendel (@dvschend) 5 augustus 2022

Het is niet de eerste keer dat er foutjes sluipen in een aflevering van De slimste mens, waarna het op Twitter correcties regent van kijkers die het goede antwoorden denken te weten. Zo zou er eerder een fout zijn in een vraagstelling bij de 3-6-9-ronde en wordt er volgens een kijker een goed antwoord fout gerekend.

Bron: RTL Boulevard