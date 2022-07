‘De slimste mens’-kijkers ergeren zich aan opmerking van Maarten van Rossem

Pijnlijk!

Esther Ouwehand

In de ronde ‘open deur’ moest LINDA.meiden-hoofdredacteur Mandy Woelkens zoveel mogelijk dingen opnoemen over politicus Esther Ouwehand. Veganist, Partij voor de Dieren, lijsttrekker en opvolger Marianne Thieme waren de vier woorden die ze nodig had om deze opdracht compleet te maken.

Zes zetels

“De Partij voor de Dieren heeft zes zetels en ze hebben hun kiezersaantal verdubbeld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het slaat kennelijk aan”, zegt Philip Freriks enthousiast tegen Maarten van Rossem. Het jurylid reageert zelf een stuk minder enthousiast.

Vorm van escapisme

“Jammer genoeg wel”, moppert Maarten van Rossem. “Het is een vorm van escapisme. Als je niet wenst na te denken over politiek dan stem je op de Partij van de Dieren en voor heel veel intellectuelen is het ook een soort vluchthaven van beperkt fatsoen.” Ook noemt hij de politieke partij een ‘single-issue party’. “Je kunt beter op partijen stemmen die een wat breder politiek programma hebben. De dierenpartij is flauwekul en ik vind zes zetels te veel.”

Reacties

Via Twitter laten kijkers weten dat ze het oneens zijn met deze opmerking van Maarten van Rossem. ‘Die Maarten van Rossem is nu echt wel over de houdbaarheidsdatum heen. Als je de Partij voor de Dieren nu nog een single-issue partij noemt dan heb je het echt niet begrepen’, schrijft een kijker. Ook Esther Ouwehand laat via Twitter van zich horen. ‘Stelletje escapisten’, schrijft ze grappend naar haar volgers.

Escapisme:

de psychologische neiging of gewoonte om de zorgen van het alledaagse leven en de daarbij horende verplichtingen te vergeten. Een escapist trekt zich terug in een "andere wereld", zoals fictie, amusement, hobby, theater, videospellen en film.

(Of in #deslimstemens. 🤥) https://t.co/AZzwfAGkl4 — CaringConsument Myrea de Roo-Harteman 🇺🇦🕊🐽🙏🏼 (@dichtbijdieren) 20 juli 2022

Die Maarten van Rossem is nu echt wel over de houdbaarheidsdatum heen. Als je de #PvdD nu nog een single issue partij noemt dan heb je het echt niet begrepen. #deslimstemens — Marian Claasen (@Water_juffer) 20 juli 2022

Wat slaat Maarten van Rossem de plank toch finaal mis over de @PartijvdDieren bij #deslimstemens....ik mag graag naar hem luisteren, maar zijn commentaar getuigt deze keer van wel zeer beperkte kennis.... — Jurgen (@jjsuurmeijer) 20 juli 2022

Maarten van Rossem maakt vanavond duidelijk dat hij het partijprogramma van @PartijvdDieren nooit heeft ingezien #deslimstemens #slimstemens — Hans van Driel (@hvdriel) 20 juli 2022

En bedankt he dat je de @PartijvdDieren een one-issue partij hebt genoemd bij #deslimstemens Dan heeft u het niet gesnapt en kijkt u oppervlakkig naar de naam. De enige partij die eko-centraal denkt ipv mens-centraal en juist daardóór ook goed voor de mens. #omdenken. pic.twitter.com/RWOaz5VT8d — MA (@MAvenarius) 20 juli 2022

Maarten van Rossem! Wat klets jij uit je nek bij #deslimstemens over de Partij voor de dieren. Doe je huiswerk. Zo zonde dit. De @PvdD is al erg lang geen one issue partij meer. Je gooit olie op het vuur.

Echt zo zonde dit!!! Oh, dat had ik al gezegd — Mrs. J. Smitkersenpit (@jackselonikie) 20 juli 2022

