‘De slimste mens’-kijkers keuren onsportief gedrag van Jip van der Toorn af

Dat dit op slimme doch (volgens sommigen) onsportieve manier gebeurt, moet Jip met kritische tweets bekopen.

Finaleronde van ‘De slimste mens’

Tijdens de finaleronde weten de kandidaten dat het erop of eronder is. Zeker omdat er al een kandidaat door is naar de volgende aflevering, in dit geval presentatrice Anniko van Santen, en er nog maar één plek over is. Dus wie de juiste antwoorden op de vragen niet weet, moet het spel bedachtzaam spelen. Zo kiest Jip er net als veel andere kandidaten voor om tijd te rekken. Als je dat doet én de antwoorden op de volgende vraag weet, maak je meer kans om je concurrent buiten spel te zetten.

Daarbij neemt Jip een behoorlijk risico, want Roos heeft in eerste instantie aan drie goede antwoorden genoeg om haar weg te spelen. De journalist verspeelt de kans, omdat ze niets over prinses Charlene van Monaco weet. Met nog maar vijf seconden op haar klok over kan Jip haar makkelijk wegspelen, maar ook zij weet niks over de prinses.

Dus kiest Jip ervoor om te wachten tot zij nog maar vier seconden over heeft, zodat ze de volgende vraag als eerste mag beantwoorden. Ze weet wel wat over het muziekplatform Spotify, waardoor ze met één goed antwoord haar plek in de aflevering van vanavond heeft verzekerd.

Onsportief

Deze manier van spelen is volgens velen een tikkeltje onsportief, maar toch laten de spelregels van De slimste mens dit toe. Tot groot ongenoegen van de twitterende kijkers thuis. ‘De spelregels lijken nergens op’, schrijft iemand. ‘In de finale heeft Jip van der Toorn mijn sympathie verloren’, deelt iemand anders. Ook zijn er enkele kijkers wél te spreken over de tactiek van de illustrator.

Deze aflevering bewijst trouwens maar weer dat deze ‘seconde’ regel moet worden verbannen… #DeSlimsteMens — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) 8 augustus 2022

De spelregels lijken nergens op #deslimstemens — marktwain2 (@marktwain2) 8 augustus 2022

Nou. In de finale heeft Jip vd Toorn mijn sympathie verloren. Ze had MOETEN willen weten of Roos in die seconden nog iets wist uit te brengen. Nieuwsgierigheid is the thing. #deslimstemens — 🇳🇱☀️🇪🇺☀️🇺🇦☀️ irene BaL🐰#FBPE (@irenebal) 8 augustus 2022

Wat een spannende finale was dit zeg! Slim gespeeld van Yip. Morgen weer 3 vrouwelijke kandidaten #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 8 augustus 2022

Prima tactiek van Jip #deslimstemens — B⭕b Huisken 🇪🇺 (@bobhuisken) 8 augustus 2022

Het gaat toch om de slimste mems? Ik vond het best wel slim om ervoor te zorgen dat je het tot zó weinig punten laat komen, zodat je je tegenstander eruit speelt. Dit is gewoon #slim #deslimstemens — Jolanda.... (@jolke1234) 8 augustus 2022

