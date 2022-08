De nodige oh’s en ah’s vulden de ruimte van de studio.

Natasja versus Mark

Erik was de slimste van de avond (what’s new) en daarom moesten Natasja en Mark het tegen elkaar opnemen in de slotronde. De dag ervoor zat Natasja nog in de finale tegenover zanger Stefan van der Wielen die de lachers op zijn hand had met zijn ‘famous last words’.

Tactisch spelen

Mark mocht beginnen met een vraag over dammen, maar de PowNed-verslaggever leek zo zenuwachtig dat hij vergat om tactisch te spelen. Ook bij Natasja liepen de zenuwen hoog op. Ze had twee goede antwoorden nodig om haar tegenspeler uit te schakelen, maar na één goed antwoord riep ze per ongeluk ‘pas’. “Ik ben tactisch zo slecht”, lachte Natasja.

Troostende woorden

Wel of geen tactische speler: uiteindelijk was het Natasja die won, omdat Mark op zeven seconden besloot te passen. “Oh Mark, wat doe je”, gilde Natasja lachend. “Zo stom, ik heb nu gewoon verloren. Oh nee, oh nee, wat stom, wat stom”, riep Mark verslagen. Gelukkig had presentator Philip Freriks nog een paar troostende woorden voor hem: “Gelukkig is je moeder er, die brengt je zo meteen naar huis.”

Reacties

Kijkers laten via Twitter weten dat ze hebben genoten van de ‘hysterische’ en ‘chaotische’ finale. ‘Dit was volgens mij wel de meest hysterische aflevering van De slimste mens van de afgelopen tijd. Heerlijk!’, schrijft een kijker. Een ander: ‘Dit is de leukste finale ooit.’

Dit was volgens mij wel de meest hysterische aflevering van #deslimstemens van de afgelopen tijd.😂 Heerlijk!🎉 — Frens (@Frenstk) 18 augustus 2022

Heerlijk, dat onschuldige enthousiasme van de kandidaten op het eind. #deslimstemens — Polly (@Haddock789) 18 augustus 2022

Heerlijke finale, zonder dat flauwe tijdgedoe #deslimstemens — Donutj54 (@donutj54) 18 augustus 2022

Volgens mij laat Natasja zich een beetje meeslepen door de zenuwen van Mark 🤭Wel de terechte winnaar #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) 18 augustus 2022

Hahahaha leukste finale ooit.#deslimstemens — mr White (@deltaOne71) 18 augustus 2022

Wat was dit voor een chaotische finale?! 😅 #deslimstemens — Sjoerd de Vos (@SjoerddeVos_) 18 augustus 2022

Bron: KRO-NCRV