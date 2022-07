‘De slimste mens’-kijkers raken gefrustreerd door black-out deelnemer

Ondanks zijn black-out bij die ene vraag werd hij maandagavond wel gewoon de slimste van de dag.

Elfstedentocht

Stefan Rokebrand nam het in een nieuwe aflevering van De slimste mens op tegen topsporter Thomas Krol en cabaretier Jasper van Kuijk. De acteur was in de eerste rondes goed opdreef, maar in de vierde ronde had Stefan moeite met één vraag: hij moest de Elfsteden benoemen die op een kaart met foto’s werden aangegeven.

Sneek

Stefan weet iedere Elfstedenplaats te benoemen op één na. Als hij een foto ziet van de welbekende waterpoort en de locatie op de kaart van Friesland geeft hij niet het juiste antwoord. Hij noemt allerlei steden op en zelfs het Utrechtse Woerden komt voorbij, maar de plaats Sneek komt niet in de acteur op.

Reacties

Wie een fout(je) maakt in De slimste mens krijgt de gepassioneerde, twitterende kijker over zich heen. Fans van de kennisquiz raakten behoorlijk gefrustreerd door de black-out van Stefan. ‘Sinds wanneer ligt het Utrechtse Woerden in Friesland?’, vraagt iemand zich af. Een ander: ‘Het is gewoon bijna knap als je zo’n beetje alle Friese Elfsteden opnoemt, maar niet het juiste antwoord: Sneek’.

Die ene kerel bij de slimste mens ziet een foto van de Waterpoort en ook nog een kaartje erbij waar het wordt aangegeven maar weet niet dat het om Sneek gaat 🤦🏻‍♂️ #deslimstemens — $ÎMØÑ (@Simon1499) 25 juli 2022

#deslimstemens #slimstemens Stefan denkt dat #Woerden één van de elf steden van de elfstedentocht is. Je houdt het niet voor mogelijk. Met topografie hebben veel #Nederland-ers moeite. De Waterpoort is hèt bekendste gebouw van #Sneek. — Ben van de Ree (@bjvdree1) 25 juli 2022

Sinds wanneer ligt het Utrechtse Woerden in Friesland? #deslimstemens — Alex Kruyshoop (@alexkruyshoop) 25 juli 2022

Je bent niet echt slim als je moeite hebt met de elf steden van de elfstedentocht te noemen. #deslimstemens — AKL (@inibetta) 25 juli 2022

Het is gewoon bijna knap als je zo’n beetje alle Friese Elfsteden opnoemt, maar niet het juiste antwoord: Sneek. #SlimsteMens #DeSlimsteMens — Jeen Nauta 💉³🐈🐈‍⬛ (@nautje) 25 juli 2022

Leeuwarden Woerden lijkt me een pittig stukkie schaatsen #deslimstemens — J. Brus (@Jebru91) 25 juli 2022

Bron: KRO-NCRV