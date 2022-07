‘De slimste mens’-kijkers raken niet uitgepraat over deelnemer met pet

Cabaretier Michèlle Schimscheimer, olympisch kampioen Thomas Krol en cabaretier Jasper van Kuijk deden dit keer mee aan de kennisquiz.

Fashion statement

Niet de overwinning van Thomas, de opmerkingen van Maarten van Rossem of de black-out tijdens de finaleronde, maar het fashion statement van Michèlle zorgde ervoor dat De slimste mens-fans niet uitgepraat raken. Een leuk ding, die wit-roze pet met de tekst ‘The Wellness Reset, Take Time For You’ maar volgens de kritische kijker een no go als je deelneemt aan het programma.

Reacties

‘What’s up with the pet? Op de middelbare school moest ‘ie binnen toch ook meteen af?’, vraagt een kijker zich af. Anderen kunnen het niet laten om een woordgrapje te maken: ‘Gevalletje ‘er met de pet naar gooien’. Makkelijk, I know.’

What’s up with the pet? Op de middelbare school moest ie binnen toch ook meteen af? #deslimstemens — Judithdepudith (@judithdepudith) 22 juli 2022

Ik heb het idee dat die mevrouw met haar pet reclame probeert te maken voor iets.#deslimstemens — Berry van den Bos (@berrybos) 22 juli 2022

Die finale was voor michèlle huilen met de "pet" op #deslimstemens — Ramon Navneka (@RNavneka) 22 juli 2022

Ik wou die pet even van commentaar voorzien, maar half Twitter was me voor. #deslimstemens — Anne (@Anne_deR) 22 juli 2022

Toch bizar hoe dat werkt, je kent de persoon niet maar je ziet een pet die totaal niet staat en daarom erger ik me dus nu al aan haar. Sorry. Of is het voor een goed doel ofzo🤔 #deslimstemens #slimstemens — Peggy-Sue (@PeggySue_10) 22 juli 2022

Als ze doorgaat maandag met zonnebril #deslimstemens — illuminatie (@IlluminatieTo) 22 juli 2022

Heeft zij een bad hairday? #deslimstemens — Robert (@Stokstaartje020) 22 juli 2022

Bron: Twitter