‘De slimste mens’-kijkers vinden deelname Erik van Looy een verademing

De 60-jarige Erik van Looy presenteert de Vlaamse versie van De slimste mens en kent het programma daarom als geen ander. Bovendien zit het met zijn algemene kennis wel goed. Het zorgt ervoor dat hij als kandidaat in de Nederlandse quiz slimste van de dag wordt en dat levert positieve reacties bij kijkers op.

‘De slimste mens’-kandidaten

De makers van De slimste mens maken zichzelf dit seizoen niet populair. Volgens veel kijkers worden kandidaten verkeerd geselecteerd en zou er meer naar algemene kennis gekeken moeten worden. Op Twitter is dan ook al wekenlang te lezen dat kijkers teleurgesteld zijn en sommige vaste fans zelfs afhaken. Ook zit er elke aflevering wel een kandidaat bij die onder het grote publiek niet sympathiek wordt bevonden. Dat geldt niet voor Erik van Looy, die op donderdagavond voor het eerst in de quiz verscheen: over hem regent het positieve reacties online.

Twitter-reacties

De complimenten komen in overvloed. Op Twitter valt te lezen dat kijkers Van Looy een sympathieke man vinden, maar hij wordt ook geprezen om zijn humor en bijzondere verhalen. Eén kijker noemt de Belgische presentator zelfs een wonderman. Die kan hij in zijn zak steken.

Sympathieke vent die Eric van Looy, het is hem gegund #deslimstemens — Jurjen Cuperus (@CuperusJurjen) 26 januari 2023

Wonder man Eric van Looy #deslimstemens — Jurjen Cuperus (@CuperusJurjen) 26 januari 2023

Leuke man is Erik van Looy bij #deslimstemens. — Kenny Romer (@KennyRomerNL) 26 januari 2023

Leuk dat Erik van Looy vandaag gewonnen heeft, hij heeft mooie verhalen te vertellen en is erg grappig. #deslimstemens — Kees Kortmulder (@Just_in_Kees) 26 januari 2023

Ik zie het nog wel gebeuren dat Van Looy de slimste mens van Nederland wordt. Ondanks zijn achterstand op het gebied van typisch Nederlandse vragen en trivia over oninteressante en irrelevante BN-ers.



Zou ik wel geinig vinden. #deslimstemens — Wouter Louwerens (@Woutel) 26 januari 2023

Pas

Overigens werden de zenuwen ook Van Looy soms te veel.. Hoewel hij de spelregels regelmatig zelf moet uitleggen, wist hij van te zenuwen niet meer te passen. In plaats daarvan riep hij ‘stop’ of bleef hij simpelweg stil na het geven van zijn antwoorden. De makers van het programma moeten hem ook een sympathieke kandidaat hebben gevonden, want de tijd stopte bij Van Looy vanzelf.

Bron: Twitter